Міністерство оборони США розпочало переговори з провідними технологічними гігантами щодо розробки передових систем штучного інтелекту, здатних виявляти вразливості в енергомережах та комунальних послугах Китаю. Про це йдеться у матеріалі Financial Time, пише УНН.

Деталі

Нова ініціатива спрямована на кардинальне прискорення процесу цифрової розвідки та картографування цілей, що дозволить американським військовим миттєво паралізувати системи супротивника у разі збройного конфлікту. Реалізація цього плану супроводжується жорстким тиском Вашингтона на розробників ШІ, які висловлюють занепокоєння щодо етичності використання їхніх технологій у наступальних операціях.

Конфлікт між урядом та лабораторіями штучного інтелекту

Адміністрація Білого дому висунула ультиматум компанії Anthropic, погрожуючи розірвати чинні контракти або навіть конфіскувати технології, якщо керівництво лабораторії не погодиться на умови військового використання моделі Claude.

Конфлікт виник через прагнення розробників обмежити застосування ШІ в автономній зброї та системах масового стеження, тоді як Пентагон вимагає "безстрокового використання" інструментів без жодних обмежень. Аналогічні побоювання висловлюють співробітники OpenAI та Google, проте уряд США наполягає, що за відсутності стримуючих факторів з боку Китаю американські військові не можуть дозволити собі працювати "в кайданах".

Технологічна перевага та автоматизація кібершпигунства

За словами колишніх високопосадовців ЦРУ, залучення ШІ дозволить збільшити масштаби сканування чутливих мереж, замінюючи величезну кількість фахівців автоматизованими алгоритмами. Система працюватиме за принципом злодія, який миттєво перевіряє тисячі замків на дверях, доки не знайде незахищений вхід до інфраструктурних об'єктів ворога.

Основними мішенями розглядаються електростанції поблизу центрів обробки даних, оскільки їхнє відключення може нейтралізувати обчислювальні можливості штучного інтелекту самого Китаю, створюючи вирішальну перевагу на полі бою майбутнього.

