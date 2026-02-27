$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 7482 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 14430 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
27 лютого, 11:15 • 24924 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
27 лютого, 10:21 • 27837 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 34478 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 49597 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 44493 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 38578 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32949 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52982 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
Пентагон ініціює створення ШІ-інструментів для автоматизованих кібератак на критичну інфраструктуру Китаю

Київ • УНН

 • 264 перегляди

Міністерство оборони США веде переговори з технологічними гігантами щодо створення ШІ-систем для виявлення вразливостей в енергомережах Китаю. Це дозволить американським військовим паралізувати системи супротивника у разі конфлікту.

Пентагон ініціює створення ШІ-інструментів для автоматизованих кібератак на критичну інфраструктуру Китаю

Міністерство оборони США розпочало переговори з провідними технологічними гігантами щодо розробки передових систем штучного інтелекту, здатних виявляти вразливості в енергомережах та комунальних послугах Китаю. Про це йдеться у матеріалі Financial Time, пише УНН.

Деталі

Нова ініціатива спрямована на кардинальне прискорення процесу цифрової розвідки та картографування цілей, що дозволить американським військовим миттєво паралізувати системи супротивника у разі збройного конфлікту. Реалізація цього плану супроводжується жорстким тиском Вашингтона на розробників ШІ, які висловлюють занепокоєння щодо етичності використання їхніх технологій у наступальних операціях.

Конфлікт між урядом та лабораторіями штучного інтелекту

Адміністрація Білого дому висунула ультиматум компанії Anthropic, погрожуючи розірвати чинні контракти або навіть конфіскувати технології, якщо керівництво лабораторії не погодиться на умови військового використання моделі Claude.

Конфлікт виник через прагнення розробників обмежити застосування ШІ в автономній зброї та системах масового стеження, тоді як Пентагон вимагає "безстрокового використання" інструментів без жодних обмежень. Аналогічні побоювання висловлюють співробітники OpenAI та Google, проте уряд США наполягає, що за відсутності стримуючих факторів з боку Китаю американські військові не можуть дозволити собі працювати "в кайданах".

Технологічна перевага та автоматизація кібершпигунства

За словами колишніх високопосадовців ЦРУ, залучення ШІ дозволить збільшити масштаби сканування чутливих мереж, замінюючи величезну кількість фахівців автоматизованими алгоритмами. Система працюватиме за принципом злодія, який миттєво перевіряє тисячі замків на дверях, доки не знайде незахищений вхід до інфраструктурних об'єктів ворога.

Основними мішенями розглядаються електростанції поблизу центрів обробки даних, оскільки їхнє відключення може нейтралізувати обчислювальні можливості штучного інтелекту самого Китаю, створюючи вирішальну перевагу на полі бою майбутнього.

Степан Гафтко

Технології
Кібератака
ШІ (штучний інтелект)
Техніка
Енергетика
Відключення світла
Електроенергія
Центральне розвідувальне управління
OpenAI
Financial Times
Міністерство оборони США
Вашингтон
Китай
Google