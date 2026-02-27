Пентагон инициирует создание ИИ-инструментов для автоматизированных кибератак на критическую инфраструктуру Китая

$43.210.03
51.020.06
ukenru
Эксклюзив
15:15 • 7566 просмотра
Весна: грозит ли Украине масштабное половодье и что будет с Киевом
14:14 • 14534 просмотра
Пенсионную реформу планируют внести на рассмотрение парламента в этом году - министр
Эксклюзив
27 февраля, 11:15 • 25024 просмотра
Законодательство о Defence City требует корректировки: рынок призывает усовершенствовать критерии включения резидентов
27 февраля, 10:21 • 27940 просмотра
Тарифы на "коммуналку" прописали в меморандуме с МВФ - что будет с ценами
26 февраля, 22:38 • 34552 просмотра
МВФ утвердил новую четырехлетнюю программу финансирования Украины объемом более $8 млрд
26 февраля, 19:13 • 49649 просмотра
Украина финализирует разработку стратегии восстановления и обновленной защиты энергетики на 1 марта - Зеленский
Эксклюзив
26 февраля, 16:20 • 44533 просмотра
Удары по системам водоснабжения: могут ли россияне оставить Украину без воды
26 февраля, 15:08 • 38602 просмотра
Цифровую гривну внедрят после войны – НБУ сосредоточился на регулировании виртуальных активов
26 февраля, 14:09 • 32965 просмотра
В Украине внедряют новый механизм прозрачности цен на лекарства через е-рецепт
Эксклюзив
26 февраля, 13:53 • 52999 просмотра
Семейные схемы Кучуков: что скрывает земля под скандальной клиникой OdrexPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
2м/с
87%
760мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Военная машина рф под давлением, регионы ощущают падение доходов - СМИ27 февраля, 10:09 • 12468 просмотра
На Бали проверяют ДНК матери похищенного украинца после обнаружения фрагментов тела27 февраля, 11:04 • 11999 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 19051 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 14031 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 12093 просмотра
публикации
Китай предупреждает своих граждан в РФ о риске службы в армии: что стоит за этим сигналом16:38 • 6804 просмотра
Пакистан и Афганистан на грани открытой войны - что это значит для Украины15:45 • 8498 просмотра
Когда ожидать магнитные бури в марте - прогноз NOAA14:39 • 12108 просмотра
Как перенести данные с одного смартфона Android на другой - инструкция14:16 • 14047 просмотра
Суд по делу о смерти бизнесмена Аднана Кивана снова отложили: следующее заседание назначено на 12 мартаPhoto27 февраля, 12:25 • 19069 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Роберт Фицо
Руслан Кравченко
Сергей Кислыця
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венгрия
Словакия
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Легендарный Джим Керри триумфовал на Cesar Awards и поблагодарил семью в речи17:35 • 1696 просмотра
Дэвид Гетта стал отцом в 58: первые фото новорожденного СкайлераPhoto16:49 • 2936 просмотра
The Rolling Stones опровергли разрешение Джаггера на использование «Gimme Shelter» для фильма о Мелании Трамп26 февраля, 18:10 • 21757 просмотра
Ким Кардашьян представила новый энергетический напиток и столкнулась с критикой из-за рекламных фотоPhotoVideo26 февраля, 09:00 • 52340 просмотра
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 61454 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Фильм
Отопление
MIM-104 Patriot

Пентагон инициирует создание ИИ-инструментов для автоматизированных кибератак на критическую инфраструктуру Китая

Киев • УНН

 • 314 просмотра

Министерство обороны США ведет переговоры с технологическими гигантами о создании ИИ-систем для выявления уязвимостей в энергосетях Китая. Это позволит американским военным парализовать системы противника в случае конфликта.

Пентагон инициирует создание ИИ-инструментов для автоматизированных кибератак на критическую инфраструктуру Китая

Министерство обороны США начало переговоры с ведущими технологическими гигантами о разработке передовых систем искусственного интеллекта, способных выявлять уязвимости в энергосетях и коммунальных услугах Китая. Об этом говорится в материале Financial Time, пишет УНН.

Детали

Новая инициатива направлена на кардинальное ускорение процесса цифровой разведки и картографирования целей, что позволит американским военным мгновенно парализовать системы противника в случае вооруженного конфликта. Реализация этого плана сопровождается жестким давлением Вашингтона на разработчиков ИИ, которые выражают обеспокоенность этичностью использования их технологий в наступательных операциях.

Конфликт между правительством и лабораториями искусственного интеллекта

Администрация Белого дома выдвинула ультиматум компании Anthropic, угрожая расторгнуть действующие контракты или даже конфисковать технологии, если руководство лаборатории не согласится на условия военного использования модели Claude.

Северная Европа в повышенной готовности из-за угрозы энергетической инфраструктуре - СМИ26.02.26, 14:41 • 3282 просмотра

Конфликт возник из-за стремления разработчиков ограничить применение ИИ в автономном оружии и системах массового слежения, тогда как Пентагон требует "бессрочного использования" инструментов без каких-либо ограничений. Аналогичные опасения высказывают сотрудники OpenAI и Google, однако правительство США настаивает, что при отсутствии сдерживающих факторов со стороны Китая американские военные не могут позволить себе работать "в кандалах".

Технологическое превосходство и автоматизация кибершпионажа

По словам бывших высокопоставленных чиновников ЦРУ, привлечение ИИ позволит увеличить масштабы сканирования чувствительных сетей, заменяя огромное количество специалистов автоматизированными алгоритмами. Система будет работать по принципу вора, который мгновенно проверяет тысячи замков на дверях, пока не найдет незащищенный вход к инфраструктурным объектам врага.

Основными мишенями рассматриваются электростанции вблизи центров обработки данных, поскольку их отключение может нейтрализовать вычислительные возможности искусственного интеллекта самого Китая, создавая решающее преимущество на поле боя будущего.

ИИ-чат-боты в 95% смоделированных военных игр выбирали ядерную эскалацию - исследование27.02.26, 15:02 • 2410 просмотров

Степан Гафтко

Технологии
Кибератака
ИИ (искусственный интеллект)
Техника
Энергетика
Отключение света
Электроэнергия
Центральное разведывательное управление
OpenAI
Financial Times
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Вашингтон
Китай
Google