Министерство обороны США начало переговоры с ведущими технологическими гигантами о разработке передовых систем искусственного интеллекта, способных выявлять уязвимости в энергосетях и коммунальных услугах Китая. Об этом говорится в материале Financial Time, пишет УНН.

Детали

Новая инициатива направлена на кардинальное ускорение процесса цифровой разведки и картографирования целей, что позволит американским военным мгновенно парализовать системы противника в случае вооруженного конфликта. Реализация этого плана сопровождается жестким давлением Вашингтона на разработчиков ИИ, которые выражают обеспокоенность этичностью использования их технологий в наступательных операциях.

Конфликт между правительством и лабораториями искусственного интеллекта

Администрация Белого дома выдвинула ультиматум компании Anthropic, угрожая расторгнуть действующие контракты или даже конфисковать технологии, если руководство лаборатории не согласится на условия военного использования модели Claude.

Конфликт возник из-за стремления разработчиков ограничить применение ИИ в автономном оружии и системах массового слежения, тогда как Пентагон требует "бессрочного использования" инструментов без каких-либо ограничений. Аналогичные опасения высказывают сотрудники OpenAI и Google, однако правительство США настаивает, что при отсутствии сдерживающих факторов со стороны Китая американские военные не могут позволить себе работать "в кандалах".

Технологическое превосходство и автоматизация кибершпионажа

По словам бывших высокопоставленных чиновников ЦРУ, привлечение ИИ позволит увеличить масштабы сканирования чувствительных сетей, заменяя огромное количество специалистов автоматизированными алгоритмами. Система будет работать по принципу вора, который мгновенно проверяет тысячи замков на дверях, пока не найдет незащищенный вход к инфраструктурным объектам врага.

Основными мишенями рассматриваются электростанции вблизи центров обработки данных, поскольку их отключение может нейтрализовать вычислительные возможности искусственного интеллекта самого Китая, создавая решающее преимущество на поле боя будущего.

