Украина и США начали двустороннюю встречу в Женеве, работаем над практическими решениями - Умеров
11:34 • 24761 просмотра
Кто реально ощутит индексацию пенсий с 1 марта, а кому выплаты не повысят
08:55 • 19983 просмотра
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины
25 февраля, 19:42 • 35318 просмотра
Зеленский обсудил с Трампом вопросы, над которыми переговорщики будут работать в Женеве 26 февраля
25 февраля, 18:38 • 50624 просмотра
Испанская полиция подтвердила задержание предполагаемого исполнителя убийства ПортноваVideo
25 февраля, 18:05 • 45015 просмотра
Уже есть результаты очистки СБУ и задержания - Зеленский
25 февраля, 17:40 • 48186 просмотра
США против ударов по Новороссийску – почему Трамп запрещает Украине атаковать жизненно необходимые объекты России
25 февраля, 16:34 • 29342 просмотра
В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы на 12,1% - Свириденко
25 февраля, 16:25 • 21019 просмотра
Аномальная жара или продолжение морозов – каким будет первый месяц весны
25 февраля, 13:55 • 55778 просмотра
Об инвестиционном климате в Украине можно говорить тогда, когда силовики будут защищать бизнес, а не давить на него - нардеп
Северная Европа в повышенной готовности из-за угрозы энергетической инфраструктуре - СМИ

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Страны Северной Европы находятся в повышенной готовности из-за угрозы энергетической инфраструктуре, которую воспринимают как "острую". Злоумышленник, вероятно связанный с иностранным государством, угрожает энергетической сети.

Северная Европа в повышенной готовности из-за угрозы энергетической инфраструктуре - СМИ

Страны Северной Европы находятся в состоянии повышенной готовности из-за вероятной угрозы энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TV4 Nyheterna.

Детали

Ряд органов власти и полицейских подразделений по всей Северной Европе перешли в режим повышенной готовности. Как сообщают СМИ, лицо, которое, как считается, имеет связи с иностранным государством, угрожает энергетической сети по всей Северной Европе, включая Швецию.

Не исключено, что злоумышленник может быть связан с российскими спецслужбами. По данным источников TV4 Nyheterna, эта угроза воспринимается очень серьезно и характеризуется как "острая".

Также сообщается, что злоумышленник якобы назвал срок, до которого будет совершено нападение. В то же время СМИ неизвестно, как именно, где именно и когда именно будет совершено нападение - также нет другой детальной информации о характере угрозы.

Мы знаем об этой информации, активно следим за ситуацией и сотрудничаем с соответствующими субъектами. Мы обратились в Агентство гражданской обороны и Агентство по энергетике

- говорит Карин Стирениус, представитель национального медиацентра полиции Швеции.

Напомним

Недавно власти Румынии заявили о масштабной российской кибероперации против критической инфраструктуры страны.

Также УНН сообщал, что в начале февраля 2026 года спецслужбы Италии предотвратили кибератаки на сайты МИД и объекты, связанные с зимними Олимпийскими играми. Министр иностранных дел Антонио Таяни связал злоумышленников с россией.

Евгений Устименко

