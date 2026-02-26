Северная Европа в повышенной готовности из-за угрозы энергетической инфраструктуре - СМИ
Киев • УНН
Страны Северной Европы находятся в повышенной готовности из-за угрозы энергетической инфраструктуре, которую воспринимают как "острую". Злоумышленник, вероятно связанный с иностранным государством, угрожает энергетической сети.
Страны Северной Европы находятся в состоянии повышенной готовности из-за вероятной угрозы энергетической инфраструктуре. Об этом сообщает УНН со ссылкой на TV4 Nyheterna.
Детали
Ряд органов власти и полицейских подразделений по всей Северной Европе перешли в режим повышенной готовности. Как сообщают СМИ, лицо, которое, как считается, имеет связи с иностранным государством, угрожает энергетической сети по всей Северной Европе, включая Швецию.
Не исключено, что злоумышленник может быть связан с российскими спецслужбами. По данным источников TV4 Nyheterna, эта угроза воспринимается очень серьезно и характеризуется как "острая".
Также сообщается, что злоумышленник якобы назвал срок, до которого будет совершено нападение. В то же время СМИ неизвестно, как именно, где именно и когда именно будет совершено нападение - также нет другой детальной информации о характере угрозы.
Мы знаем об этой информации, активно следим за ситуацией и сотрудничаем с соответствующими субъектами. Мы обратились в Агентство гражданской обороны и Агентство по энергетике
Напомним
Недавно власти Румынии заявили о масштабной российской кибероперации против критической инфраструктуры страны.
Также УНН сообщал, что в начале февраля 2026 года спецслужбы Италии предотвратили кибератаки на сайты МИД и объекты, связанные с зимними Олимпийскими играми. Министр иностранных дел Антонио Таяни связал злоумышленников с россией.