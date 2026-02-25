Румунія заявила про масштабну кібероперацію рф проти критичної інфраструктури - ЦПД
Влада Румунії повідомила про гібридну операцію москви з дестабілізації, що включала кібератаки на критичну інфраструктуру. російськомовні хакери атакували водні ресурси, нафтопроводи та енергетичний комплекс.
Влада Румунії заявила про масштабну російську кібероперацію проти критичної інфраструктури країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.
Деталі
За словами голови Національного управління кібербезпеки Румунії Дана Чимпяна, нещодавні атаки були частиною гібридної операції москви, спрямованої на дестабілізацію ситуації всередині держави.
Також повідомляється, що впродовж останніх місяців хакери атакували національне агентство водних ресурсів, оператора нафтопроводів та великий енергетичний комплекс Румунії. Для цього використовувалися програми-вимагачі (ransomware) - ці атаки збігалися з піковими зимовими навантаженнями та важливими політичними рішеннями щодо підтримки України.
Як зазначили у ЦПД, відповідальність на себе взяли російськомовні хакерські угруповання Quilin і Gentlemen. Там додали, що метою цих атак була перевірка стійкості енергосистеми, створення соціальної напруги й тиск на країну-члена НАТО.
Така тактика дозволяє кремлю діяти через кримінальні мережі, зберігаючи формальну "непричетність". Це черговий прояв гібридної агресії рф проти Європи, що потребує посилення кіберзахисту та координації союзників
Нагадаємо
На початку лютого 2026 року спецслужби Італії запобігли кібератакам на сайти МЗС та об'єкти, пов'язані із зимовими Олімпійськими іграми. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні пов'язав зловмисників із росією.