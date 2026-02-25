$43.260.03
50.970.04
ukenru
09:16 • 1020 перегляди
Умєров зустрінеться з посланцями США 26 лютого, тристороння зустріч з рф очікується на початку березня - Зеленський
Ексклюзив
09:09 • 1774 перегляди
Помічник чи пастка - як ШІ впливає на критичне мислення та психологію людини
08:12 • 4166 перегляди
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
06:19 • 4022 перегляди
Трамп згадав про Україну у Конгресі: США "дуже наполегливо" працюють над припиненням війни
24 лютого, 18:45 • 14495 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 23670 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 20044 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 19513 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 16720 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15843 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
Румунія заявила про масштабну кібероперацію рф проти критичної інфраструктури - ЦПД

Київ • УНН

 • 34 перегляди

Влада Румунії повідомила про гібридну операцію москви з дестабілізації, що включала кібератаки на критичну інфраструктуру. російськомовні хакери атакували водні ресурси, нафтопроводи та енергетичний комплекс.

Румунія заявила про масштабну кібероперацію рф проти критичної інфраструктури - ЦПД
Фото: ЦПД РНБО України

Влада Румунії заявила про масштабну російську кібероперацію проти критичної інфраструктури країни. Про це повідомляє УНН з посиланням на Центр протидії дезінформації РНБО України.

Деталі

За словами голови Національного управління кібербезпеки Румунії Дана Чимпяна, нещодавні атаки були частиною гібридної операції москви, спрямованої на дестабілізацію ситуації всередині держави.

Також повідомляється, що впродовж останніх місяців хакери атакували національне агентство водних ресурсів, оператора нафтопроводів та великий енергетичний комплекс Румунії. Для цього використовувалися програми-вимагачі (ransomware) - ці атаки збігалися з піковими зимовими навантаженнями та важливими політичними рішеннями щодо підтримки України.

Як зазначили у ЦПД, відповідальність на себе взяли російськомовні хакерські угруповання Quilin і Gentlemen. Там додали, що метою цих атак була перевірка стійкості енергосистеми, створення соціальної напруги й тиск на країну-члена НАТО.

Така тактика дозволяє кремлю діяти через кримінальні мережі, зберігаючи формальну "непричетність". Це черговий прояв гібридної агресії рф проти Європи, що потребує посилення кіберзахисту та координації союзників

- йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

На початку лютого 2026 року спецслужби Італії запобігли кібератакам на сайти МЗС та об'єкти, пов'язані із зимовими Олімпійськими іграми. Міністр закордонних справ Антоніо Таяні пов'язав зловмисників із росією.

Євген Устименко

СвітТехнології