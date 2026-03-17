Інтерпол оголосив у розшук п'ятьох, ймовірно, підозрюваних у викраденні та вбивстві українця Комарова на Балі

Інтерпол за запитом правоохоронців Індонезії виставив "червоні сповіщення" щодо п’ятьох підозрюваних у викраденні, вимаганні та вбивстві, які, ймовірно, причетні до вбивства українця Ігоря Комарова на Балі. Про це пише УНН з посиланням на сайт Інтерполу.

Так, Інтерпол розшукує 29-річного росіянина Миколу Петрика, 27-річного казаха Владислава Аханова, а також трьох українців - 34-річного Дениса Галушка, 28-річного Романа Мельника та 42-річного Василя Немеша.

Усі п’ятеро розшукуються за підозрою у викраденні, вимаганні та вбивстві.

Індонезійська поліція розслідує ймовірне викрадення громадянина України Ігоря Комарова на острові Балі. Правоохоронці перевіряють відео, яке поширюється в соцмережах, де чоловік заявляє про побиття та просить родичів сплатити викуп, а також уже опитали низку свідків.

Напередодні правоохоронці Індонезії підтвердили, що знайдені на сході Балі розчленовані останки належать зниклому 28-річному українцю Ігорю Комарову. ДНК-тести батьків збіглися зі зразками частин тіла.