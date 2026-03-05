Поліція Балі підтвердила, що понівечені останки належать зниклому українському туристу

Поліція Індонезії підтвердила за допомогою ДНК-тестів, що розчленовані людські останки, знайдені на сході Балі, належать зниклому громадянину України. Про це повідомляє Jakarta Globe, пише УНН.

Деталі

Представник поліції Балі Аріасанді повідомив, що лабораторні тести, проведені в Національній судово-медичній лабораторії в Джакарті, показали співпадіння ДНК зразків, отриманих від батьків жертви, з ДНК-профіля знайдених частин тіла.

ДНК-профіль з частин тіла, які ми надіслали, порівняли з контрольними зразками від батьків жертви. Результати показали співпадіння - сказав Аріасанді в Денпасарі.

Доповнення

Останки були вперше знайдені жителями 26 лютого поблизу пляжу Кетуел в окрузі Сукавати, на сході Балі. Подальші пошуки в районі річкової дельти та узбережжя призвели до виявлення додаткових частин тіла, включаючи голову, тулуб, руки і ноги.

Через значний стан розкладу останків візуальна ідентифікація була неможливою. Слідчі надіслали шість зразків кісток до національної судово-медичної лабораторії для ДНК-тестування. Результати підтвердили, що останки належать Ігорю Комарову, 28-річному громадянину України, якого раніше було оголошено зниклим.

В паралельному розвитку подій Департамент загальних злочинів поліції Балі повідомив, що судово-медичні тести також показали, що плями крові, виявлені у віллі та в автомобілі Toyota Avanza в окрузі Табанан, ідентичні ДНК матері Комарова.

"Кров, знайдена у віллі та в автомобілі Avanza, ймовірно, використаному злочинцями, була протестована, і результати ідентичні ДНК матері жертви", — сказав Аріасанді.

Ці висновки посилюють підозри слідчих, що Комарова транспортували в автомобілі та утримували у віллі в Табанані до його зникнення. Поліція назвала судово-медичний аналіз ключовим елементом у відновленні хронології подій з використанням наукових доказів.

Раніше поліція заявила, що Комарова викрали 15 лютого в Джімбарані. Слідчі відстежили рухи підозрюваних за допомогою відеоспостереження, яке показало, як автомобіль і два мотоцикли рухалися між регіонами Табанан і Бадунг.

Влада затримала підозрюваного, якого ідентифікували як С, в Західному Нуса-Тенгарі, і визначила шість іноземців - RM, VK, AS, VN, SM і DH - як підозрюваних у справі про викрадення. Вони потрапили до списку розшуку, а поліція Балі звернулася до Інтерполу з проханням про випуск червоних повідомлень для підтримки перехоплення за межами країни.

С затриманого С було арештовано минулого тижня в Західному Нуса-Тенгарі. Слідчі заявили, що він нібито орендував автомобіль за підробленим паспортом, який пізніше використовували для викрадення українця Ігоря Комарова, 28 років.

Він повідомив поліції, що не знав, що автомобіль буде використаний для злочину, і що його попросили орендувати автомобіль за 6 мільйонів рупій (приблизно 350 доларів).

Поліція повідомила, що четверо підозрюваних покинули Балі, тоді як двоє, ймовірно, залишаються в Індонезії.

Частини тіла, знайдені в Гіаньярі, були доставлені до лікарні проф. Нгоєрах для медичного і судово-медичного дослідження перед тим, як зразки ДНК були надіслані до Джакарти - йдеться у повідомленні.

Поліція Балі заявила, що розслідування триває, щоб повністю з'ясувати ролі кожного підозрюваного і визначити мотиви викрадення та вбивства.

"Ми продовжуємо розвивати справу та переслідувати всіх осіб, які причетні", - додав Аріасанді.

