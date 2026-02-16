$43.100.11
У Молдові знайшли викрадену трирічну дівчинку з України

Київ • УНН

 • 552 перегляди

У Молдові виявили трирічну українку, викрадену батьком у жовтні 2025 року. Дівчинку передали матері, а батька затримали для екстрадиції в Україну.

У Молдові знайшли викрадену трирічну дівчинку з України

У Молдові знайшли трирічну дівчинку з України, яку вивіз до країни батько. Наразі дівчинку передали матері, а батька затримали і помістили в ізолятор Управління поліції міста Кишинева з метою початку процедури екстрадиції до України. Про це повідомляє Генеральна інспекція з питань міграції Молдови, передає УНН

Співробітники Південного регіонального управління Генеральної інспекції з питань міграції (ГІМ) встановили місцезнаходження трирічної дитини, розшукуваної через канали Інтерполу. Дитину викрав у жовтні 2025 року її батько на тлі сімейного конфлікту та процесу розлучення батьків 

- йдеться в повідомленні. 

За інформацією, батько забрав дитину з дитячого майданчика в Україні та незаконно вивіз її з країни. Українські органи влади оголосили про зникнення дитини та розпочали міжнародний розшук.

У результаті вжитих заходів офіцери Південного регіонального управління встановили місцезнаходження дитини на території Республіки Молдова, а саме в місті Кагул. Сьогодні неповнолітнього було знайдено та безпечно передано його матері. Водночас батько дитини, 43-річний чоловік, був встановлений офіцерами IGM. Він перебував у міжнародному розшуку, будучи звинуваченим у викраденні неповнолітнього 

- зазначили в інспекції. 

Повідомляється, що чоловік був затриманий і поміщений в ізолятор Управління поліції міста Кишинева з метою початку процедури екстрадиції до українських органів влади.

У інспекції наголосили, що справа продовжує розслідуватися, а молдовські органи влади співпрацюють з партнерами з України для документування всіх обставин та забезпечення дотримання міжнародних правових процедур щодо захисту неповнолітніх.

Нагадаємо 

У Чернівцях 13-річну школярку, яку шукали понад 40 годин, знайшли. Чоловіку, який її утримував повідомлено про підозру. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у справі призначено низку експертиз, прокурори наполягатимуть на триманні підозрюваного під вартою.

Павло Башинський

