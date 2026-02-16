В Молдове нашли похищенную трехлетнюю девочку из Украины

$43.100.11
51.130.09
ukenru
17:19 • 1632 просмотра
Зеленский ввел санкции против 10 российских спортсменов, поддерживающих агрессию против Украины
Эксклюзив
16:45 • 4962 просмотра
США смягчают тон, Европа наконец вооружается, а Украина остается в фокусе – итоги Мюнхенской конференции
14:18 • 9210 просмотра
Количество ДТП в Украине на фоне непогоды удвоилось за 5 часов, достигнув 785 случаевPhoto
Эксклюзив
13:44 • 18719 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
12:57 • 19094 просмотра
Перезагрузка мира, технологий и политики - 17 февраля солнечное затмение в Водолее
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 39299 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
16 февраля, 09:37 • 24171 просмотра
Зеленский: путина нельзя остановить поцелуями или цветами, мой совет всем - не делайте этого
16 февраля, 06:15 • 28487 просмотра
Экс-министру Галущенко сообщили о подозренииPhoto
16 февраля, 00:16 • 34689 просмотра
Украинская делегация во главе с Будановым отправилась в Женеву на переговоры с РФ и США
15 февраля, 21:07 • 37311 просмотра
На Львовщине мужчина застрелил двух своих детей из охотничьего ружья, а затем покончил жизнь самоубийством
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.8м/с
79%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Лед под снегом и километровые пробки - столица парализована из-за непогодыVideo16 февраля, 08:28 • 25138 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 14877 просмотра
Украину накроет похолодание после короткой передышки от снегопадов: где морозы будут самыми сильнымиPhoto13:28 • 21009 просмотра
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 12870 просмотра
Делегация рф отправляется на переговоры в Женеву сегодня вечером: какие указания имеет14:49 • 3924 просмотра
публикации
Земля под скандальной клиникой Odrex: промышленное назначение, медицинский бизнес и уголовное производствоPhoto14:10 • 13014 просмотра
Что будет с Киевом, если Россия ударит по Бортнической станции аэрацииPhoto
Эксклюзив
13:44 • 18700 просмотра
"Судьи чувствуют, какое дело заказное": экс-судья Сытников рассказал о давлении на бизнес и реакции служителей Фемиды
Эксклюзив
16 февраля, 11:42 • 39284 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
15 февраля, 14:11 • 77821 просмотра
Открытые конкурсы на госдолжности: вместо точечных "перезагрузок" необходима системная реформа
Эксклюзив
13 февраля, 11:25 • 127450 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Музыкант
Михаил Федоров
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Швейцария
Реклама
УНН Lite
Ричард Гир нежно поздравил жену и засветился с детьми на редких кадрахVideo17:06 • 2290 просмотра
Дочь Умы Турман и Итана Хоука тайно вышла замуж за музыканта13:26 • 14997 просмотра
Комик Джимми Фэллон и музыкальный магнат Томми Моттола готовятся к запуску собственного бренда соуса для пасты16 февраля, 01:45 • 26266 просмотра
Голливуд готовит очередную перезагрузку "Ангелов Чарли" со сценаристом "Безумно богатых азиатов"14 февраля, 23:20 • 29937 просмотра
Известную украинскую блогершу Candy Superstar ограбили на 2 млн грнPhoto14 февраля, 08:54 • 37764 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Хранитель
MIM-104 Patriot

В Молдове нашли похищенную трехлетнюю девочку из Украины

Киев • УНН

 • 660 просмотра

В Молдове обнаружили трехлетнюю украинку, похищенную отцом в октябре 2025 года. Девочку передали матери, а отца задержали для экстрадиции в Украину.

В Молдове нашли похищенную трехлетнюю девочку из Украины

В Молдове нашли трехлетнюю девочку из Украины, которую вывез в страну отец. Сейчас девочку передали матери, а отца задержали и поместили в изолятор Управления полиции города Кишинева с целью начала процедуры экстрадиции в Украину. Об этом сообщает Генеральная инспекция по вопросам миграции Молдовы, передает УНН

Сотрудники Южного регионального управления Генеральной инспекции по вопросам миграции (ГИМ) установили местонахождение трехлетнего ребенка, разыскиваемого по каналам Интерпола. Ребенок был похищен в октябре 2025 года ее отцом на фоне семейного конфликта и процесса развода родителей 

- говорится в сообщении. 

По информации, отец забрал ребенка с детской площадки в Украине и незаконно вывез его из страны. Украинские власти объявили о пропаже ребенка и начали международный розыск.

В результате принятых мер офицеры Южного регионального управления установили местонахождение ребенка на территории Республики Молдова, а именно в городе Кагул. Сегодня несовершеннолетний был найден и безопасно передан его матери. В то же время отец ребенка, 43-летний мужчина, был установлен офицерами IGM. Он находился в международном розыске, будучи обвиненным в похищении несовершеннолетнего 

- отметили в инспекции. 

Сообщается, что мужчина был задержан и помещен в изолятор Управления полиции города Кишинева с целью начала процедуры экстрадиции в украинские органы власти.

В инспекции подчеркнули, что дело продолжает расследоваться, а молдавские власти сотрудничают с партнерами из Украины для документирования всех обстоятельств и обеспечения соблюдения международных правовых процедур по защите несовершеннолетних.

Напомним 

В Черновцах 13-летнюю школьницу, которую искали более 40 часов, нашли. Мужчине, который ее удерживал, сообщено о подозрении. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по делу назначен ряд экспертиз, прокуроры будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей.

Павел Башинский

Криминал и ЧПНовости Мира
Государственная граница Украины
Кишинёв
Интерпол
Украина
Молдова