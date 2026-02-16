В Молдове нашли похищенную трехлетнюю девочку из Украины

В Молдове нашли трехлетнюю девочку из Украины, которую вывез в страну отец. Сейчас девочку передали матери, а отца задержали и поместили в изолятор Управления полиции города Кишинева с целью начала процедуры экстрадиции в Украину. Об этом сообщает Генеральная инспекция по вопросам миграции Молдовы, передает УНН.

Сотрудники Южного регионального управления Генеральной инспекции по вопросам миграции (ГИМ) установили местонахождение трехлетнего ребенка, разыскиваемого по каналам Интерпола. Ребенок был похищен в октябре 2025 года ее отцом на фоне семейного конфликта и процесса развода родителей - говорится в сообщении.

По информации, отец забрал ребенка с детской площадки в Украине и незаконно вывез его из страны. Украинские власти объявили о пропаже ребенка и начали международный розыск.

В результате принятых мер офицеры Южного регионального управления установили местонахождение ребенка на территории Республики Молдова, а именно в городе Кагул. Сегодня несовершеннолетний был найден и безопасно передан его матери. В то же время отец ребенка, 43-летний мужчина, был установлен офицерами IGM. Он находился в международном розыске, будучи обвиненным в похищении несовершеннолетнего - отметили в инспекции.

Сообщается, что мужчина был задержан и помещен в изолятор Управления полиции города Кишинева с целью начала процедуры экстрадиции в украинские органы власти.

В инспекции подчеркнули, что дело продолжает расследоваться, а молдавские власти сотрудничают с партнерами из Украины для документирования всех обстоятельств и обеспечения соблюдения международных правовых процедур по защите несовершеннолетних.

