Викрадення 13-річної школярки на Буковині: у справі призначено низку експертиз

У Чернівцях 13-річну школярку, яку шукали понад 40 годин, знайшли. Чоловіку, який її утримував повідомлено про підозру. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у справі призначено низку експертиз, прокурори наполягатимуть на триманні підозрюваного під вартою, передає УНН.

Як повідомили в Офісі Генпрокурора, 10 лютого про зникнення повідомила бабуся. До пошуків залучили оперативників, спецпризначенців, аналітиків, волонтерів, перевірили маршрути та записи камер відеоспостереження.

12 лютого дитину знайшли цілою та неушкодженою у приватному будинку за містом. Там її утримував 37-річний чоловік. Його затримано та повідомлено про підозру у викраденні малолітньої дитини і крадіжці її майна.

За даними слідства, чоловік помітив дівчинку на вулиці та запропонував підвезти до бабусі. Після цього постійно змінював маршрут, заспокоював дитину вигаданими поясненнями, викинув її наплічник із телефоном і привіз у будинок, де ніхто не проживав. Коли дізнався про масштабні пошуки, перевозив її між різними будинками в межах села Тарашани, намагаючись уникнути викриття.

За наявними на цей час даними встановлено, що фізичного насильства щодо дитини не застосовувалося. Водночас йдеться про обмеження її свободи пересування та психологічний вплив. Зі слів дитини, чому вони майже дві доби не могли доїхати до місця призначення, дівчинка не зрозуміла - жодних чітких пояснень своїх дій чоловік їй не надавав. Свої мотиви правоохоронцям він наразі теж не пояснює. З дівчинкою працюють психологи. Її допит проведено з дотриманням міжнародних стандартів захисту прав дітей — у спеціалізованому центрі за моделлю "Барнахус"