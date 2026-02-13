$42.990.04
Похищение 13-летней школьницы на Буковине: по делу назначен ряд экспертиз

Киев • УНН

 • 18 просмотра

13-летнюю школьницу, которую искали более 40 часов, нашли целой и невредимой в частном доме за городом. 37-летнему мужчине сообщено о подозрении в похищении ребенка и краже ее имущества.

Похищение 13-летней школьницы на Буковине: по делу назначен ряд экспертиз

В Черновцах 13-летнюю школьницу, которую искали более 40 часов, нашли. Мужчине, который ее удерживал, сообщено о подозрении. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, по делу назначен ряд экспертиз, прокуроры будут настаивать на содержании подозреваемого под стражей, передает УНН.

Детали

Как сообщили в Офисе Генпрокурора, 10 февраля об исчезновении сообщила бабушка. К поискам привлекли оперативников, спецназовцев, аналитиков, волонтеров, проверили маршруты и записи камер видеонаблюдения.

12 февраля ребенка нашли целым и невредимым в частном доме за городом. Там ее удерживал 37-летний мужчина. Он задержан и ему сообщено о подозрении в похищении малолетнего ребенка и краже ее имущества.

По данным следствия, мужчина заметил девочку на улице и предложил подвезти к бабушке. После этого постоянно менял маршрут, успокаивал ребенка вымышленными объяснениями, выбросил ее рюкзак с телефоном и привез в дом, где никто не проживал. Когда узнал о масштабных поисках, перевозил ее между разными домами в пределах села Тарашаны, пытаясь избежать разоблачения.

На Буковине задержали мужчину, причастного к похищению 13-летней девушки12.02.26, 18:48 • 13581 просмотр

По имеющимся на данный момент данным установлено, что физического насилия в отношении ребенка не применялось. В то же время речь идет об ограничении ее свободы передвижения и психологическом воздействии. Со слов ребенка, почему они почти двое суток не могли доехать до места назначения, девочка не поняла - никаких четких объяснений своих действий мужчина ей не давал. Свои мотивы правоохранителям он пока тоже не объясняет. С девочкой работают психологи. Ее допрос проведен с соблюдением международных стандартов защиты прав детей — в специализированном центре по модели "Барнахус" 

- сообщила начальница отдела защиты интересов детей и противодействия домашнему насилию Черновицкой областной прокуратуры Людмила Кинищук. 

В Офисе Генпрокурора добавили, что назначен ряд экспертиз. Прокуратура будет настаивать на содержании под стражей подозреваемого.

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
Недвижимость
Село
Генеральный прокурор Украины
Черновцы