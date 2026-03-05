$43.720.26
Украина будет продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как было согласовано - Зеленский

Киев • УНН

 • 624 просмотра

Президент Зеленский заявил, что Украина продолжит дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать по согласованному формату. Он подчеркнул, что Украина должна быть готова к возобновлению дипломатии в любой момент.

Украина будет продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как было согласовано - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как было согласовано ранее, передает УНН.

Детали

"Конечно, наш приоритет – делать все для окончания войны. Мы будем продолжать дипломатический процесс, когда американские партнеры будут готовы работать так, как мы согласовывали: двусторонние форматы с ними, трехсторонние форматы с россией, также работа с европейцами", - сказал Зеленский.

Он отметил, что сейчас практически все внимание мира идет ситуации вокруг Ирана, и сколько бы сейчас ни продолжались боевые действия там, Украина должна быть готова к возобновлению дипломатии в любой момент.

"Украинская команда именно так и работает – все в нашей делегации", - добавил Зеленский.

Напомним

россия продолжает считать договоренности с США на саммите в Анкоридже точкой отсчета в переговорах по мирному урегулированию войны с Украиной, но "дух Анкориджа испаряется".

Павел Башинский

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Иран