лавров заявив про "випаровування духу Анкориджа" у переговорах з США

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Міністр закордонних справ рф також зазначив про "певне просування" у тристоронніх мирних переговорах в Абу-Дабі та Женеві.

росія продовжує вважати домовленості з США на саміті в Анкориджі точкою відліку в переговорах щодо мирного врегулювання війни з Україною, але "дух Анкориджа випаровується". Про це заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров, передаж УНН з посиланням на російські "медіа".

Деталі

Очільник мзс країни-агресора зазначив, що "в Анкориджі дух був далеко не найголовнішим".

Дух - це атмосфера, вона була товариською, взаємоповажною, конструктивною. Але дух випаровується

- заявив він.

Лавров додав, що в тристоронніх мирних переговорах, які проходили в Абу-Дабі та Женеві, є "певне просування". Водночас він не став проводити паралелей між російсько-українською війною і операцією США і Ізраїлю проти Ірану.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ рф сергій лавров стверджує, що росія не отримувала 20-пунктного мирного плану щодо України ні офіційно, ні неофіційно.

Євген Устименко

