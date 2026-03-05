лавров заявив про "випаровування духу Анкориджа" у переговорах з США
Київ • УНН
Міністр закордонних справ рф також зазначив про "певне просування" у тристоронніх мирних переговорах в Абу-Дабі та Женеві.
росія продовжує вважати домовленості з США на саміті в Анкориджі точкою відліку в переговорах щодо мирного врегулювання війни з Україною, але "дух Анкориджа випаровується". Про це заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров, передаж УНН з посиланням на російські "медіа".
Деталі
Очільник мзс країни-агресора зазначив, що "в Анкориджі дух був далеко не найголовнішим".
Дух - це атмосфера, вона була товариською, взаємоповажною, конструктивною. Але дух випаровується
Лавров додав, що в тристоронніх мирних переговорах, які проходили в Абу-Дабі та Женеві, є "певне просування". Водночас він не став проводити паралелей між російсько-українською війною і операцією США і Ізраїлю проти Ірану.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ рф сергій лавров стверджує, що росія не отримувала 20-пунктного мирного плану щодо України ні офіційно, ні неофіційно.