лавров заявил об "испарении духа Анкориджа" в переговорах с США
Киев • УНН
Министр иностранных дел рф также отметил "определенное продвижение" в трехсторонних мирных переговорах в Абу-Даби и Женеве.
россия продолжает считать договоренности с США на саммите в Анкоридже точкой отсчета в переговорах по мирному урегулированию войны с Украиной, но "дух Анкориджа испаряется". Об этом заявил министр иностранных дел рф сергей лавров, передает УНН со ссылкой на российские "медиа".
Детали
Глава мид страны-агрессора отметил, что "в Анкоридже дух был далеко не самым главным".
Дух - это атмосфера, она была товарищеской, взаимоуважительной, конструктивной. Но дух испаряется
лавров добавил, что в трехсторонних мирных переговорах, проходивших в Абу-Даби и Женеве, есть "определенное продвижение". В то же время он не стал проводить параллелей между российско-украинской войной и операцией США и Израиля против Ирана.
Напомним
Министр иностранных дел рф сергей лавров утверждает, что россия не получала 20-пунктного мирного плана по Украине ни официально, ни неофициально.