План щодо України з 20 пунктів росія не отримувала ні офіційними каналами, ні неофіційними, про це заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров в інтерв’ю росЗМІ, пише УНН.

"В Анкориджі ми знайшли підходи, що спиралися на американську ініціативу, американські пропозиції — і які відкривали шлях до миру. На тій основі цілком реально було оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання", — зазначив він.

Подальші версії угоди Лавров назвав "спробами зґвалтування американської ініціативи" з боку Зеленського та його патронів.

Він також зазначив, що на основі домовленості між російським диктатором володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі, "можна було цілком оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання в Україні".

Раніше Bloomberg повідомляв, що "путін отримав проєкт мирного плану" через свого помічника кирила дмитрієва.