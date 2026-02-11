лавров наполягає, що кремль не отримував 20-пунктний мирний план
Київ • УНН
сергій лавров стверджує, що росія не отримувала 20-пунктного мирного плану щодо України ні офіційно, ні неофіційно. Він назвав подальші версії угоди "спробами зґвалтування американської ініціативи" з боку Зеленського та його патронів.
План щодо України з 20 пунктів росія не отримувала ні офіційними каналами, ні неофіційними, про це заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров в інтерв’ю росЗМІ, пише УНН.
Деталі
"В Анкориджі ми знайшли підходи, що спиралися на американську ініціативу, американські пропозиції — і які відкривали шлях до миру. На тій основі цілком реально було оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання", — зазначив він.
Подальші версії угоди Лавров назвав "спробами зґвалтування американської ініціативи" з боку Зеленського та його патронів.
Він також зазначив, що на основі домовленості між російським диктатором володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі, "можна було цілком оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання в Україні".
Нагадаємо
Раніше Bloomberg повідомляв, що "путін отримав проєкт мирного плану" через свого помічника кирила дмитрієва.