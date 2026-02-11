$43.030.02
Ексклюзив
09:46
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 15531 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 31036 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 33014 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 30061 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 31000 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24968 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19967 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 23170 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Ексклюзив
Ексклюзив
лавров наполягає, що кремль не отримував 20-пунктний мирний план

Київ • УНН

 • 44 перегляди

сергій лавров стверджує, що росія не отримувала 20-пунктного мирного плану щодо України ні офіційно, ні неофіційно. Він назвав подальші версії угоди "спробами зґвалтування американської ініціативи" з боку Зеленського та його патронів.

лавров наполягає, що кремль не отримував 20-пунктний мирний план

План щодо України з 20 пунктів росія не отримувала ні офіційними каналами, ні неофіційними, про це заявив міністр закордонних справ рф сергій лавров  в інтерв’ю росЗМІ, пише УНН.

Деталі

"В Анкориджі ми знайшли підходи, що спиралися на американську ініціативу, американські пропозиції — і які відкривали шлях до миру. На тій основі цілком реально було оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання", — зазначив він.

Подальші версії угоди Лавров назвав "спробами зґвалтування американської ініціативи" з боку Зеленського та його патронів.

Він також зазначив, що на основі домовленості між російським диктатором володимиром путіним та президентом США Дональдом Трампом в Анкориджі, "можна було цілком оперативно узгодити остаточний договір про врегулювання в Україні".

Нагадаємо

Раніше Bloomberg повідомляв, що "путін отримав проєкт мирного плану" через свого помічника кирила дмитрієва.

Ольга Розгон

ПолітикаНовини Світу
російська пропаганда
Війна в Україні
Лавров Сергій Вікторович
Володимир Путін
Володимир Зеленський
Україна