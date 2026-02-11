$43.030.02
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 15513 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 31017 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 32995 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026
10 февраля, 17:38 • 30055 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 30996 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 24963 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
"Тарифы не должны быть инструментом социальной политики": почему повышение цен на электроэнергию - это лишь вопрос времени и необходимый шаг для оздоровления энергорынка
лавров настаивает, что кремль не получал 20-пунктный мирный план

Киев • УНН

 • 14 просмотра

сергей лавров утверждает, что россия не получала 20-пунктного мирного плана по Украине ни официально, ни неофициально. Он назвал дальнейшие версии соглашения "попытками изнасилования американской инициативы" со стороны Зеленского и его покровителей.

лавров настаивает, что кремль не получал 20-пунктный мирный план

План по Украине из 20 пунктов россия не получала ни по официальным каналам, ни по неофициальным, об этом заявил министр иностранных дел рф сергей лавров в интервью росСМИ, пишет УНН.

Детали

"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения — и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании", — отметил он.

Дальнейшие версии соглашения лавров назвал "попытками изнасилования американской инициативы" со стороны Зеленского и его патронов.

Он также отметил, что на основе договоренности между российским диктатором владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, "можно было вполне оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании в Украине".

Напомним

Ранее Bloomberg сообщал, что "Путин получил проект мирного плана" через своего помощника Кирилла Дмитриева.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Лавров Сергей Викторович
Владимир Путин
Владимир Зеленский
Украина
лавров настаивает, что кремль не получал 20-пунктный мирный план | УНН