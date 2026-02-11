План по Украине из 20 пунктов россия не получала ни по официальным каналам, ни по неофициальным, об этом заявил министр иностранных дел рф сергей лавров в интервью росСМИ, пишет УНН.

Детали

"В Анкоридже мы нашли подходы, опиравшиеся на американскую инициативу, американские предложения — и которые открывали путь к миру. На той основе вполне реально было оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании", — отметил он.

Дальнейшие версии соглашения лавров назвал "попытками изнасилования американской инициативы" со стороны Зеленского и его патронов.

Он также отметил, что на основе договоренности между российским диктатором владимиром путиным и президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже, "можно было вполне оперативно согласовать окончательный договор об урегулировании в Украине".

Напомним

Ранее Bloomberg сообщал, что "Путин получил проект мирного плана" через своего помощника Кирилла Дмитриева.