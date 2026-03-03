$43.230.13
Система без надлежащего контроля обречена на упадок - экс-министр Олег Мусий о кризисе в медицинской сфере

Киев • УНН

 • 6972 просмотра

Украинская система здравоохранения переживает глубокий кризис из-за войны, кадрового оттока и отсутствия реального контроля качества лечения. Бывший министр здравоохранения Олег Мусий предупреждает: без финансов, продуманной кадровой политики и четких критериев ответственности система и дальше будет приходить в упадок, а доступ пациентов к помощи будет уменьшаться. Примером такого упадка является "Дело Odrex", которое стало тестом для государственного регулятора и его способности защитить пациента.

Украинская система здравоохранения оказалась под двойным давлением: война и внутренние управленческие проблемы. Кадровый отток, демографический кризис и отсутствие четких механизмов контроля качества лечения, по словам бывшего министра здравоохранения Олега Мусия, могут привести к глобальному упадку отрасли и уменьшению доступа пациентов к помощи. Способно ли сейчас Министерство здравоохранения обеспечить реальный контроль и защитить пациента, читайте в материале УНН.

Украинской системе здравоохранения необходима смена подхода к развитию. Нынешняя модель, по оценке бывшего министра здравоохранения Олега Мусия, несбалансирована: она не обеспечена достаточным финансированием, не подкреплена кадровой политикой и не имеет целостной стратегии развития отрасли в условиях войны и демографического кризиса.

Фактически, речь идет о системной проблеме – когда изменения вводятся, но без надлежащей ресурсной базы и долгосрочного видения. И если подходы не пересмотреть, предупреждает экс-министр, это будет означать дальнейшее уменьшение доступа украинцев к медицинской помощи.

Самые негативные последствия имеет неразумная политика в системе здравоохранения от действующей власти и продолжение так называемой реформы, которая не обеспечена ничем: ни финансами, ни кадрами, ни общей политикой в том, что делать со здравоохранением. Только негативные тенденции будут на распад, и система здравоохранения будет разваливаться все больше и больше, к большому сожалению, поэтому изменение в системе здравоохранения требует системного решения и немедленного. Без этого люди будут иметь еще меньше доступа к системе здравоохранения и все

– считает бывший министр здравоохранения.

Отдельно экс-министр обращает внимание на проблему, которая напрямую касается безопасности пациента – механизмов контроля качества лечения и ответственности медучреждений. По его мнению, в стране до сих пор не сформированы понятные правила игры: нет единых критериев, по которым можно оценить работу больниц и конкретные клинические решения. А без критериев нет и действенного контроля ни в государственном, ни в частном секторе.

Контроля качества практически не существует, потому что не существует критериев оценки, до сих пор они никем не введены. Никем: ни Минздравом, ни НСЗУ. Поэтому показатели контроля, к сожалению, - одна из болезненных тем и мест, которых пока что в нашей системе должным образом, так это должно было быть, нет

– комментирует Мусий.

В этой логике вопрос "можно ли доверять системе?" упирается не только в финансирование, но и в подотчетность: что именно проверяется, кем, по каким показателям и какие последствия для медучреждения наступают, если пациент получил ненадлежащую помощь. Когда ответов нет, общественное напряжение растет, особенно на фоне историй о смертях в больницах или осложнениях после процедур, о которых все чаще говорят публично.

Кадровый отток на фоне войны и демографического кризиса

Более того, в условиях войны украинская система здравоохранения работает под двойным давлением. С одной стороны – демографический кризис: повышенная смертность из-за боевых действий, уменьшение рождаемости и массовый выезд украинцев за границу. С другой – стремительное сокращение количества медиков, которые должны были бы работать с этими вызовами.

По словам Олега Мусия, страна теряет высокопрофессиональные кадры. Часть врачей выезжает за границу в поисках стабильности и достойной оплаты труда, часть покидает систему из-за отсутствия продуманной кадровой политики. И это, по его убеждению, уже не только следствие войны, а результат управленческих решений в отрасли.

Большой отток кадров, высокопрофессиональных, которые выехали за границу, которые не находятся в медицине, не имеют надлежащей оплаты труда. Руководство министерства и особенно НСЗУ больше заботится о финансах, чем о кадрах, это, наверное, неудачная кадровая политика влияет на то, что хороших врачей становится все меньше и меньше, к сожалению. Поэтому, конечно, это тоже негативно влияет на скорость и качество оказания помощи, а соответственно и, возможно, может увеличивать смертность

– резюмирует Олег Мусий.

"Дело Odrex" как тест для Минздрава: способен ли регулятор защитить пациента?

На этом фоне отдельным маркером качества государственного регулирования медицинской сферы является история вокруг крупнейшей частной клиники Одессы – Odrex. Если, как утверждает Олег Мусий, в системе фактически отсутствуют четкие критерии контроля качества, то именно резонансные кейсы должны показать, способно ли министерство выполнять свою ключевую функцию – быть не наблюдателем, а гарантом безопасности пациента.

Ведь Министерство здравоохранения должно не только выдавать лицензии, но и проверять, реагировать и действовать в случаях, когда вокруг медучреждения накапливаются системные обвинения. И если частная клиника фигурирует в 10 уголовных производствах, если против нее возникает общественное движение StopOdrex, если семьи пациентов публично заявляют о возможной ненадлежащей медицинской помощи – логично ожидать активной и публичной позиции регулятора.

Если же Минздрав не демонстрирует способности жестко реагировать на возможные нарушения в медучреждениях и жалобы пациентов – доверие ко всей системе здравоохранения неизбежно подрывается.

Лилия Подоляк

ОбществоЗдоровье
Odrex
Министерство здравоохранения Украины
Война в Украине
Украина
Одесса