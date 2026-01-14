Правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна клініка Odrex - Офіс Генпрокурора

Правоохоронці розслідують 10 кримінальних проваджень, у яких фігурує скандальна одеська приватна клініка "Одрекс", відкриті за статтями про "шахрайство", "неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником" та "умисне вбивство" Кримінального кодексу України. Про це йдеться у відповіді Офісу Генерального прокурора на запит УНН.

Загалом відповідно до відомостей ЄРДР територіальними органами Національної поліції в Одеській області розслідується 9 кримінальних проваджень, які стосуються діяльності медичного закладу "ОДРЕКС", а саме № 12022162510001375 за ч. 2 ст. 190 КК України, № 12021163520000706 за ч. 1 ст.140 КК України, № 12024163520000045 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12024163520000433 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12025163470000444 ч. 1 ст. 140 КК України, № 12025163520000536 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 42025163030000187 за ч. З, 4, 5 ст. 190 КК України, № 12016162500002351 за ч. 1 ст. 115 КК України, № 12019162500002122 за ч. 1 ст. 140 КК України - ідеться у відповіді Офісу Генпрокурора.

Окрім того, за даними відомства, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у ще одному кримінальному провадженні № 420241100000003 87 від 14.11.2024 за ч. 1 ст. 140 КК України (неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником) за фактом смерті пацієнта в "Одрексі".

Таким чином, правоохоронці розслідують 10 кримінальних справ, у яких фігурує скандальна одеська клініка.

Раніше в інтервʼю УНН дружина пацієнта, який помер після лікування в "Одрексі", Світлана Гук розповіла, що за її заявою було відкрите кримінальне провадження, але його розслідування фактично не ведеться.

"Через деякий час (після смерті чоловіка – ред.), коли я трохи вийшла з шокового стану, мені вдалося відкрити кримінальне провадження. Це було у грудні 2022 року. Але з того часу розслідування фактично стоїть на місці. Мені просто в обличчя про це говорили. Перший слідчий - Найденова - заявила мені: "Я займаюся вашою справою у вільний від основної роботи час", а потім додала, що справою клініки ніхто не займатиметься, тому що "все керівництво лікується в "Одрексі"", – розповіла Світлана Гук.

В Офісі Генпрокурора на запит УНН повідомили, що Приморською окружною прокуратурою міста Одеси, яка здійснює процесуальний нагляд у кримінальному провадженні № 12022162510001375, відкритому за заявою Світлани Гук, ініційовано відсторонення слідчого від здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Також процесуальним керівником у провадженні надано письмові вказівки.

За даними відомства, наразі витребування матеріалів цього кримінального провадження до Офісу Генерального прокурора не планується.

Нагадаємо

Колишні пацієнти та родини загиблих створили сайт Stop Odrex, на якому публікують власні історії та інформацію про перебіг кримінальних проваджень. Там можна також анонімно або відкрито розповісти свою історію про лікування в одеській приватній клініці Odrex.