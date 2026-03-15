Удар рф по Дніпропетровщині вбив 87-річну жінку, поранено 42-річного чоловіка - ОВА

Внаслідок російського удару по Дніпропетровщині 87-річна жінка загинула, 42-річний чоловік дістав поранень. Про це повідомив в Telegram начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає УНН.

У неділю, 15 березня, росіяни атакували два райони Дніпропетровщини - Павлоградський і Синельниковський.

Через ворожий удар у Троїцькій громаді Павлоградського району зруйновані дві оселі, ще з десяток - понівечені.

З-під завалів одного зі зруйнованих приватних будинків рятувальники дістали тіло загиблої жінки. У Дубовиківській громаді Синельниківського району поранений водій, який розвозив хліб. Зараз чоловіку надають допомогу у місцевій лікарні. Згодом перевезуть на лікування до обласного центру