Удар рф по Днепропетровщине убил 87-летнюю женщину, ранен 42-летний мужчина - ОВА
Киев • УНН
В Павлоградском районе из-под завалов дома извлекли тело 87-летней женщины. В Синельниковском районе ранен водитель, занимавшийся развозкой хлеба.
В результате российского удара по Днепропетровской области 87-летняя женщина погибла, 42-летний мужчина получил ранения. Об этом сообщил в Telegram начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, передает УНН.
Подробности
В воскресенье, 15 марта, россияне атаковали два района Днепропетровской области - Павлоградский и Синельниковский.
Из-за вражеского удара в Троицкой общине Павлоградского района разрушены два дома, еще с десяток - повреждены.
Из-под завалов одного из разрушенных частных домов спасатели извлекли тело погибшей женщины. В Дубовиковской общине Синельниковского района ранен водитель, развозивший хлеб. Сейчас мужчине оказывают помощь в местной больнице. Впоследствии перевезут на лечение в областной центр
Напомним
14 марта 2026 года россия ударила по жилым кварталам Запорожья. Более 20 человек получили различные травмы и ранения. Два человека погибли. Один пострадавший погиб мгновенно, а 17-летний парень умер в больнице, куда его госпитализировали.