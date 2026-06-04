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В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО

Киев • УНН

 • 2902 просмотра

В Офисе Президента подтвердили получение технического ответа на письмо Зеленского Трампу и Конгрессу о нехватке ПВО. На данный момент детали документа не раскрываются.

В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО

В Офисе Президента подтвердили, что получили ответ на письмо Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу и Конгрессу, детали пока не раскрывают, передает УНН.

Детали

Советник Главы государства Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что Украина получила ответ на письмо Президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.

Она (ответ - ред.) техническая и в работе, детали не раскрываем 

- сообщил Литвин.

Ракеты PAC-2 и PAC-3 для Patriot поступают в Украину ежедневно и еженедельно – Рютте03.06.26, 18:12 • 3776 просмотров

Напомним

В Офисе Президента подтвердили, что Владимир Зеленский направил срочное письмо президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.

Зеленский в письме Трампу и Конгрессу заявил о двух пусках «Орешника» во время атаки 24 мая27.05.26, 18:39 • 3344 просмотра

Ранее

Соучредитель и главный конструктор украинской компании Fire Point Денис Штилерман заявил, что при условии отсутствия препятствий украинский аналог Patriot уже до конца года может осуществить первые перехваты российской баллистики.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
Fire Point
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Соединённые Штаты
Украина