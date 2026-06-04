В ОП подтвердили, что получили ответ на письмо Зеленского Трампу относительно критического дефицита ПВО
Киев • УНН
В Офисе Президента подтвердили получение технического ответа на письмо Зеленского Трампу и Конгрессу о нехватке ПВО. На данный момент детали документа не раскрываются.
В Офисе Президента подтвердили, что получили ответ на письмо Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу и Конгрессу, детали пока не раскрывают, передает УНН.
Детали
Советник Главы государства Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что Украина получила ответ на письмо Президента Украины Владимира Зеленского американскому лидеру Дональду Трампу и Конгрессу с предупреждением о критическом дефиците средств ПВО в Украине.
Она (ответ - ред.) техническая и в работе, детали не раскрываем
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