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В Германии сокращается количество пивоварен на фоне снижения потребления пива

Киев • УНН

 • 7618 просмотра

В 2025 году в Германии работали 1415 пивоварен, что на 9% меньше, чем в 2019 году. Потребление пива упало на 15,7% за шесть лет, особенно среди молодёжи.

В Германии сокращается количество пивоварен на фоне снижения потребления пива

В 2025 году в Германии работали 1415 пивоварен — это на 9% меньше, чем в 2019 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство в Висбадене. Производители пива сталкиваются с устойчивым снижением спроса на свою продукцию. Об этом сообщает DW, пишет УНН.

Детали

В Германии сокращается количество пивоварен. В 2019 году в стране насчитывалось 1552 пивоварни — это был самый высокий показатель за три десятилетия. В 2025 году их количество уменьшилось до 1415, что означает падение почти на 9%, сообщило во вторник, 4 августа, Федеральное статистическое ведомство в Висбадене накануне Международного дня пива, который отмечают 7 августа.

Снижение спроса на пиво, в частности среди молодежи

Только за последний год количество немецких пивоварен сократилось на 53, причем спад продолжается уже третий год подряд. "Вероятно, эта тенденция обусловлена снижением объемов продаж пива", — отметили в статистическом ведомстве.

В 2025 году немецкие производители пива реализовали около 7,8 млрд литров продукции, что на 6% меньше, чем годом ранее, и на 15,7% меньше, чем в 2019 году.

"Немецкая пивоваренная отрасль переживает экономически сложный период", — заявил руководитель Союза немецких пивоваров Хольгер Айхеле.

По его словам, пивовары сталкиваются не столько с краткосрочным падением спроса, сколько со структурными изменениями. На предприятия негативно влияют стабильно низкие потребительские настроения, вызванные экономической и политической неопределенностью, а также демографические тенденции.

"Пивоварни замечают, что молодые люди в среднем потребляют меньше алкоголя, чем предыдущие поколения", — объяснил Айхеле.

Хотя спрос на безалкогольное пиво растет, он не может компенсировать сокращение продаж традиционного пива.

Более трети немецких пивоварен расположены в Баварии

Среди 16 федеральных земель Германии больше всего пивоварен, по данным за 2025 год, расположено в Баварии — 588. Далее идут Баден-Вюртемберг (190) и Северный Рейн — Вестфалия (131).

Более половины немецких пивоварен являются небольшими предприятиями, которые производят не более 100 тысяч литров продукции в год.

К категории крупных пивоваренных компаний с объемом производства не менее 200 млн литров пива в год относятся восемь концернов.

Немецкая кухня: история, традиции и блюда, ставшие символом страны18.06.26, 16:45 • 49994 просмотра

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Северный Рейн-Вестфалия
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Германия