Более 60% россиян отказались от летних поездок в пользу ремонта - опрос
Киев • УНН
60% россиян запланировали на лето косметический ремонт вместо путешествий. Женщины чаще инициируют ремонт (72%), а 68% респондентов считают его способом борьбы со стрессом.
Более половины россиян отказались от летних поездок ради ремонта. Об этом свидетельствуют результаты одного из социологических опросов, которые публикуют российские СМИ, информирует УНН.
Подробности
По данным социологов, вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире.
При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта (72%).
При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта (72%). ... Мужчины начинают ремонт спонтанно, рассматривая его как хобби по вечерам и в выходные (33%), под давлением второй половины (50%) или помогают лучшему другу и заодно весело проводят время (11%)
Также указывается, что более 68% респондентов отметили, что самостоятельные работы по преобразованию дома помогают им справляться со стрессом.
"Основными причинами конфликтов в парах остаются бюджет (73%), разногласия по стилю (26%) и сроки (43%). Женщины признаются, ремонт сближает и не доставляет стресса, если вторые половины не экономят на бюджете и соглашаются с их выбором дизайна (76%)", - отмечают российские социологи.
Напомним
В России за первое полугодие 2026 года прекратили деятельность около 2,7 тысячи туристических компаний, что на 52% больше, чем в прошлом году. Спрос на пакетные туры сократился на 22-31%, а внутренний туризм не компенсировал потерь.
Путин снова втирает очки россиянам баснями об "устойчивости экономики" - ЦПД23.07.26, 06:32 • 9292 просмотра