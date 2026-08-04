Более 60% россиян отказались от летних поездок в пользу ремонта - опрос

Более половины россиян отказались от летних поездок ради ремонта. Об этом свидетельствуют результаты одного из социологических опросов, которые публикуют российские СМИ, информирует УНН.

По данным социологов, вместо путешествий 60% респондентов запланировали на лето косметический ремонт в квартире.

При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта (72%).

При этом женщины гораздо чаще являются инициаторами масштабного ремонта (72%). ... Мужчины начинают ремонт спонтанно, рассматривая его как хобби по вечерам и в выходные (33%), под давлением второй половины (50%) или помогают лучшему другу и заодно весело проводят время (11%)