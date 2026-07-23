Путин снова втирает очки россиянам баснями об "устойчивости экономики" - ЦПД

Российский диктатор Путин прибегает к мелочным манипуляциям с цифрами, чтобы нарисовать позитив там, где его нет. В ЦПД утверждают: с начала вторжения в Украину Россия живет от одного кризиса к другому, и завершить это может только решение Путина.