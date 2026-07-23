Путин снова втирает очки россиянам баснями об "устойчивости экономики" - ЦПД
Киев • УНН
Российский диктатор Путин прибегает к мелочным манипуляциям с цифрами, чтобы нарисовать позитив там, где его нет. В ЦПД утверждают: с начала вторжения в Украину Россия живет от одного кризиса к другому, и завершить это может только решение Путина.
Новые заявления российского диктатора Владимира Путина об "устойчивом состоянии" российской экономики одновременно смешат россиян и шокируют: когда реальные последствия войны уже стали очевидны всем, диктатор прибегает к мелочным манипуляциям с цифрами, чтобы нарисовать хоть какой-то позитив там, где его давно нет. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины (ЦПД), информирует УНН.
Детали
Отмечается, что Путин продолжает делать вид, что трудности, вызванные войной, являются временными.
Путин постоянно катает собственное общество на качелях - от вынужденного признания проблем до их упрямого и абсурдного отрицания на следующий же день
В ЦПД указывают, что с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия живет от одного кризиса к другому.
"И поставить точку этому бесконечному циклу может только завершение войны против Украины, которое зависит исключительно от решения Путина", - резюмируют в ЦПД.
Напомним
Президент Зеленский заявил, что окружение Путина сигнализирует Украине о его ответственности за войну. Он подчеркнул, что Украина готова к миру и работает над достойным завершением войны.
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