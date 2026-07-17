Рейтинг одобрения путина упал до самого низкого уровня с начала войны - опрос

Уровень поддержки Владимира Путина в России достиг одного из самых низких показателей с начала войны против Украины, свидетельствуют результаты двух опросов. Об этом сообщает Sky News, пишет УНН.

Детали

Фонд "Общественное мнение" (ФОМ) зафиксировал падение рейтинга одобрения российского лидера на пять процентных пунктов всего за одну неделю. По данным приближенного к Кремлю социологического центра, уровень поддержки Путина снизился до 66%.

Подобную тенденцию зафиксировал и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Государственный социологический центр оценил рейтинг одобрения Путина на уровне 65,1% за неделю с 6 по 12 июля, что на 0,9 процентного пункта меньше, чем неделей ранее.

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