Несколько самых богатых людей россии, включая тех, кто близок к путину, вывезли миллиарды долларов за границу после роста беспокойства по поводу экономики страны и бюджета правительства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Как утверждает издание, громкие случаи конфискации активов усилили опасения среди представителей российской элиты, что государство может конфисковать их богатства или что они могут потерять свои состояния.

Многие состоятельные россияне продолжают искать инвестиционные возможности за пределами страны, несмотря на трудности, вызванные войной и санкциями. Отток капитала также остается актуальной темой в россии по мере того, как война затягивается - по данным Центрального банка, по одному из общих показателей, в первый год конфликта страну покинуло около 250 млрд долларов.

путин ищет пути увеличения доходов после того, как чиновники из финансов предупредили его, что расходы на войну в Украине выходят за пределы приемлемого. Он стремится защитить расходы на оборону, сосредоточив сокращение на других сферах государственных затрат. Пока значительная часть страны переживает трудности, состояния российских миллиардеров за последний год выросли, что усиливает давление на них с требованием взять на себя большую часть бремени - говорится в публикации.

Пресс-секретарь российского диктатора владимира путина дмитрий песков не ответил на запрос о комментарии.

Дополнительно

Беспокойство по поводу финансового состояния российских банков усилилось с прошлого лета, когда представители банковской отрасли выразили опасения по поводу уровня задолженности в своих балансах и предупредили, что их перспективы хуже, чем это публично признается.

Прокремлевский аналитический центр "Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования" в мае предупредил, что видит признаки приближения системного банковского кризиса.

Напомним

Во втором квартале 2026 года россияне резко увеличили покупку долларов и евро, спрос на иностранную валюту вырос втрое.