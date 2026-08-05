Число пострадавших в результате атаки рф на Одесчине возросло до 13, один человек погиб
Киев • УНН
В результате российской атаки на гражданское предприятие в Одесской области пострадали 13 человек, один погиб. Десятерых пострадавших госпитализировали, двоим оказали помощь амбулаторно.
Количество пострадавших в результате российской атаки по гражданскому предприятию в Одесской области увеличилось до 13 человек, один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.
Детали
Десять пострадавших госпитализировали. Еще двоим медицинскую помощь оказали амбулаторно. Ликвидация последствий продолжается
Напомним
Ранее УНН сообщал, что из-за российской атаки в ночь с 3 на 4 августа был сильно поврежден складской комплекс с продукцией шоколада Millennium в Днепропетровской области. Компания предупредила о временных перебоях с поставками.
Также мы сообщали, что спасатели деблокировали из-под завалов в Краматорске Донецкой области тело погибшего после российского авиаудара 4 августа. Всего в результате атаки пострадали 27 человек.