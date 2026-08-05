Число пострадавших в результате атаки рф на Одесчине возросло до 13, один человек погиб

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Количество пострадавших в результате российской атаки по гражданскому предприятию в Одесской области увеличилось до 13 человек, один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

Десять пострадавших госпитализировали. Еще двоим медицинскую помощь оказали амбулаторно. Ликвидация последствий продолжается - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из-за российской атаки в ночь с 3 на 4 августа был сильно поврежден складской комплекс с продукцией шоколада Millennium в Днепропетровской области. Компания предупредила о временных перебоях с поставками.

Также мы сообщали, что спасатели деблокировали из-под завалов в Краматорске Донецкой области тело погибшего после российского авиаудара 4 августа. Всего в результате атаки пострадали 27 человек.