Число пострадавших в результате атаки рф на Одесчине возросло до 13, один человек погиб

$44.7651.67
ukenru
15:37 • 10069 просмотра
Жара до +33° возвращается, но ненадолго — какой погоды ждать в Украине в ближайшие три дня
12:31 • 18588 просмотра
The Guardian показал украинские FP-1 в боевой работе — как дроны Fire Point переносят войну вглубь РоссииPhoto
9 августа, 10:17 • 24680 просмотра
Удары Украины по рф могут усилить сторонников войны - The Times
9 августа, 09:05 • 31053 просмотра
Финляндия больше не будет передавать Украине ракеты Patriot - стала известна причина
Эксклюзив
9 августа, 07:52 • 26242 просмотра
Солнечное затмение 12 августа: новые лидеры, большие перемены и мощный технологический прорыв
9 августа, 06:56 • 25376 просмотра
Сын Байдена рассказал, что рак его отца-экс-президента распространился на кости
9 августа, 00:20 • 47718 просмотра
Зеленский: мир не хочет видеть Украину конкурентом в области баллистикиVideo
8 августа, 20:14 • 45941 просмотра
Количество раненых в Павлограде возросло до 9, среди них четверо детей
8 августа, 17:35 • 41486 просмотра
Зеленский призвал защитить производство противобаллистического щита Freyja от российских ударов — видеоVideo
8 августа, 12:47 • 51919 просмотра
Полноценный запуск антибаллистической программы Freyja запланирован на середину 2027 года — Fire PointVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
2.2м/с
44%
750мм
Популярные новости
Движение к пунктам пропуска на границе Украины с Молдовой ограничено из-за российских ударовVideo9 августа, 07:30 • 8786 просмотра
россия за неделю выпустила по Украине 61 ракету и более 1560 дронов - ЗеленскийVideo9 августа, 08:42 • 3628 просмотра
Количество пострадавших в результате российской атаки на Харьков возросло до 27 человек9 августа, 09:33 • 4850 просмотра
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 16991 просмотра
Полное солнечное затмение 12 августа: что увидят в Украине и где Солнце исчезнет полностью9 августа, 10:34 • 10795 просмотра
публикации
Чтобы астры цвели долго и пышно: «золотые правила» для каждого садовода на каждый день Photo8 августа, 12:15 • 54574 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет8 августа, 10:14 • 51763 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 89750 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 72715 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 77814 просмотра
Актуальные люди
Олег Синегубов
Владимир Зеленский
Игорь Терехов
Сергей Лысак
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Одесса
Харьков
Одесская область
Крым
Реклама
УНН Lite
Как справиться с укачиванием в транспорте без лишнего дискомфорта9 августа, 09:54 • 17029 просмотра
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 89353 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 110674 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 141363 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 213836 просмотра
Актуальное
Отопление
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ракетная система С-400
The Washington Post

Число пострадавших в результате атаки рф на Одесчине возросло до 13, один человек погиб

Киев • УНН

 • 4131 просмотра

В результате российской атаки на гражданское предприятие в Одесской области пострадали 13 человек, один погиб. Десятерых пострадавших госпитализировали, двоим оказали помощь амбулаторно.

Число пострадавших в результате атаки рф на Одесчине возросло до 13, один человек погиб
Фото: t.me/odeskaODA

Количество пострадавших в результате российской атаки по гражданскому предприятию в Одесской области увеличилось до 13 человек, один человек погиб. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

Детали

Десять пострадавших госпитализировали. Еще двоим медицинскую помощь оказали амбулаторно. Ликвидация последствий продолжается

 - говорится в сообщении.

Напомним

Ранее УНН сообщал, что из-за российской атаки в ночь с 3 на 4 августа был сильно поврежден складской комплекс с продукцией шоколада Millennium в Днепропетровской области. Компания предупредила о временных перебоях с поставками.

Также мы сообщали, что спасатели деблокировали из-под завалов в Краматорске Донецкой области тело погибшего после российского авиаудара 4 августа. Всего в результате атаки пострадали 27 человек.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в Украине