Украинские спасатели спасли косулю во время ликвидации лесного пожара во Франции
Киев • УНН
Украинские спасатели спасли косулю во время ликвидации лесного пожара во Франции. Животное напоили, успокоили и доставили к волонтёрам.
Украинские спасатели спасли косулю во время ликвидации масштабного лесного пожара во Франции, передает УНН со ссылкой на МВД.
Детали
Спасатели напоили косулю водой, осмотрели, успокоили и на пожарном автомобиле доставили в ближайшее село, где ее уже ждали волонтеры.
Благодаря неравнодушию пожарных животное получило шанс на жизнь, а со временем, возможно, снова будет бегать по лесу, который непременно станет зеленым
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Напомним
Сводный отряд ГСЧС прибыл в департамент Жиронда для ликвидации масштабного лесного пожара. Украинские специалисты будут работать на самых сложных участках, представляя самую многочисленную международную команду.