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Украинские спасатели спасли косулю во время ликвидации лесного пожара во Франции

Киев • УНН

 • 6292 просмотра

Украинские спасатели спасли косулю во время ликвидации лесного пожара во Франции. Животное напоили, успокоили и доставили к волонтёрам.

Украинские спасатели спасли косулю во время ликвидации лесного пожара во Франции

Украинские спасатели спасли косулю во время ликвидации масштабного лесного пожара во Франции, передает УНН со ссылкой на МВД.

Детали

Спасатели напоили косулю водой, осмотрели, успокоили и на пожарном автомобиле доставили в ближайшее село, где ее уже ждали волонтеры.

Благодаря неравнодушию пожарных животное получило шанс на жизнь, а со временем, возможно, снова будет бегать по лесу, который непременно станет зеленым 

- подчеркнули в МВД.

Украинские пожарные получили первые задания и приступили к тушению лесных пожаров во Франции04.08.26, 11:43 • 3505 просмотров

Напомним

Сводный отряд ГСЧС прибыл в департамент Жиронда для ликвидации масштабного лесного пожара. Украинские специалисты будут работать на самых сложных участках, представляя самую многочисленную международную команду.

Антонина Туманова

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Франция