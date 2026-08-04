Украинские пожарные получили первые задания и приступили к тушению лесных пожаров во Франции

$44.7651.67
ukenru
10:14 • 2670 просмотра
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет
09:55 • 5134 просмотра
МВД Польши назвало «абсурдом и популизмом» заявления PiS о депортации украинцев
08:59 • 10108 просмотра
Европе зимой грозит дефицит дизельного топлива — Bloomberg
Эксклюзив
08:51 • 10522 просмотра
Почему борщевик вызывает сильные ожоги и как действовать после контакта - объяснила аллерголог
08:15 • 10754 просмотра
Генштаб подтвердил поражение двух российских НПЗ и поста на буровой "Сиваш"
07:23 • 13388 просмотра
Украина пережила августовскую жару без графиков отключения света - Шмыгаль
8 августа, 03:26 • 26743 просмотра
Атака на Киев и область: 3 человека погибли, 7 раненыPhoto
8 августа, 00:05 • 32190 просмотра
Атака на Броварский район Киевской области: трое погибших, среди них ребенок
7 августа, 16:28 • 36867 просмотра
Почти миллиард гривен за свободу — Коломойскому продлили содержание под стражей
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 58308 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+21°
3м/с
89%
746мм
Популярные новости
Вражеская атака на Киев: пожары в Голосеевском и Оболонском районах, горят резервуары с топливом8 августа, 00:54 • 15307 просмотра
В России, куда бы ни приезжал Путин, цены на бензин падают — Le Monde8 августа, 01:27 • 13044 просмотра
Оккупанты в Херсонской области не ремонтируют инфраструктуру, но дают советы, как выживать без воды и света, — ЦНС8 августа, 02:01 • 12082 просмотра
В рф лишь треть мобильных интернет-сессий проходит без ограничений, власти усиливают контроль — ЦПД8 августа, 02:32 • 4718 просмотра
Что празднуют 8 августа в Украине и мире8 августа, 03:00 • 9412 просмотра
публикации
Маск не позволил Украине использовать Starlink для уничтожения российских пусковых установок баллистических ракет10:14 • 2672 просмотра
Очереди из тысяч грузовиков на границе нет: в ГПСУ объяснили, что на самом деле показывает система «єЧерга»
Эксклюзив
7 августа, 15:13 • 58310 просмотра
Что обязательно нужно успеть сделать в огороде до конца лета7 августа, 12:39 • 42797 просмотра
Подделка медицинских документов может стоить Odrex лицензии
Эксклюзив
7 августа, 06:00 • 50623 просмотра
Топ-7 крабовых салатов на любой вкусPhoto6 августа, 08:19 • 88532 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Виталий Кличко
Линдси Грэм
Александр Вучич
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Киевская область
Польша
Село
Реклама
УНН Lite
Новый "Человек-паук" установил рекорд кассовых сборов за первую неделюVideo7 августа, 05:35 • 62684 просмотра
Netflix представит "расширенный взгляд" на Grand Theft Auto VI6 августа, 13:42 • 85164 просмотра
Новый клип Арианы Гранде вновь вызвал дискуссии о её внешностиPhoto6 августа, 03:45 • 116661 просмотра
рф нанесла ракетный удар по пригороду Одессы по людному месту возле рынка4 августа, 08:46 • 189829 просмотра
Новый "Человек-паук" показал ошеломляющий дебют в первый уикендVideo3 августа, 13:34 • 200181 просмотра
Актуальное
MIM-104 Patriot
9К720 Искандер
Ракетная система С-400
Старлинк
Нефть марки Brent

Украинские пожарные получили первые задания и приступили к тушению лесных пожаров во Франции

Киев • УНН

 • 3495 просмотра

Украинский отряд ГСЧС начал работу по ликвидации лесных пожаров во Франции, получив первые оперативные задания. Спасатели будут защищать конный центр и молодые лесные насаждения во взаимодействии с французскими коллегами.

Украинские пожарные получили первые задания и приступили к тушению лесных пожаров во Франции

Украинские спасатели начали тушение лесных пожаров во Франции и получили первые задания. Работы выполняются во взаимодействии с французскими спасателями. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

"Украинский сводный отряд ГСЧС, который участвует в ликвидации масштабных лесных пожаров во Франции, продолжает выполнять определенные задачи", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, накануне состоялась встреча с генералом Фредериком Турнеем, ответственным за вопросы гражданской защиты в Европейском Союзе. Он поблагодарил украинских спасателей за готовность помочь Франции и высоко оценил их профессионализм.

После встречи в командном пункте по ликвидации пожара украинский отряд получил первые оперативные задания. Для спасателей определили участки работы, среди которых - недопущение распространения огня на территорию конного центра и защита молодых лесных насаждений. Сейчас украинские спасатели продолжают выполнять поставленные задачи во взаимодействии с французскими коллегами. Работы по ликвидации лесного пожара продолжаются

- отметили в ГСЧС.

Также спасатели поделились историей встречи их местными жителями.

"Наши огнеборцы уже несколько дней помогают французским коллегам в ликвидации масштабных лесных пожаров. Во время переезда к месту выполнения задач местные жители встречали колонну специалистов ГСЧС аплодисментами, искренними рукопожатиями и словами "Спасибо!" на украинском языке, - рассказали в ГСЧС. - Эти трогательные кадры - яркое свидетельство взаимной поддержки, солидарности и уважения между нашими народами. Даже в самые тяжелые времена человечность не знает границ. Благодарим Францию за теплые слова поддержки, а нашим спасателям - за мужество, которым восхищается мир!"

Напомним

Франция борется с лесными пожарами на фоне очередной волны жары.

По поручению Президента Зеленского во Францию направлено 70 спасателей и 15 спецавтомобилей. Украина также готова предоставить авиацию ГСЧС в случае дополнительной необходимости. Украинские специалисты, как сообщалось, должны были работать на самых сложных участках, представляя самую многочисленную международную команду.

Алла Киосак

ОбществоНовости МираПогода и окружающая среда
Пожары