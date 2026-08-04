Украинские пожарные получили первые задания и приступили к тушению лесных пожаров во Франции

Украинские спасатели начали тушение лесных пожаров во Франции и получили первые задания. Работы выполняются во взаимодействии с французскими спасателями. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

"Украинский сводный отряд ГСЧС, который участвует в ликвидации масштабных лесных пожаров во Франции, продолжает выполнять определенные задачи", – говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, накануне состоялась встреча с генералом Фредериком Турнеем, ответственным за вопросы гражданской защиты в Европейском Союзе. Он поблагодарил украинских спасателей за готовность помочь Франции и высоко оценил их профессионализм.

После встречи в командном пункте по ликвидации пожара украинский отряд получил первые оперативные задания. Для спасателей определили участки работы, среди которых - недопущение распространения огня на территорию конного центра и защита молодых лесных насаждений. Сейчас украинские спасатели продолжают выполнять поставленные задачи во взаимодействии с французскими коллегами. Работы по ликвидации лесного пожара продолжаются - отметили в ГСЧС.

Также спасатели поделились историей встречи их местными жителями.

"Наши огнеборцы уже несколько дней помогают французским коллегам в ликвидации масштабных лесных пожаров. Во время переезда к месту выполнения задач местные жители встречали колонну специалистов ГСЧС аплодисментами, искренними рукопожатиями и словами "Спасибо!" на украинском языке, - рассказали в ГСЧС. - Эти трогательные кадры - яркое свидетельство взаимной поддержки, солидарности и уважения между нашими народами. Даже в самые тяжелые времена человечность не знает границ. Благодарим Францию за теплые слова поддержки, а нашим спасателям - за мужество, которым восхищается мир!"

Напомним

Франция борется с лесными пожарами на фоне очередной волны жары.

По поручению Президента Зеленского во Францию направлено 70 спасателей и 15 спецавтомобилей. Украина также готова предоставить авиацию ГСЧС в случае дополнительной необходимости. Украинские специалисты, как сообщалось, должны были работать на самых сложных участках, представляя самую многочисленную международную команду.