Польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем
Киев • УНН
Польские военные самолеты перехватили российский разведывательный Ил-20 в 60 км от Лебы. Нарушения воздушного пространства Польши не зафиксировано, самолет летел без плана и с выключенным транспондером.
Польские военные самолеты перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, информирует УНН.
Детали
По его словам, при этом нарушения воздушного пространства Польши зафиксировано не было.
До полудня за 60 километров к северо-западу от Лебы на Балтийском море, дежурная пара наших самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-20. Нарушения нашего воздушного пространства не произошло
Он уточнил, что российский самолет осуществлял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером.
Напомним
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