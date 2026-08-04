Польские истребители перехватили российский Ил-20 над Балтийским морем

Польские военные самолеты перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Об этом сообщил министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш, информирует УНН.

Детали

По его словам, при этом нарушения воздушного пространства Польши зафиксировано не было.

До полудня за 60 километров к северо-западу от Лебы на Балтийском море, дежурная пара наших самолетов перехватила российский разведывательный самолет Ил-20. Нарушения нашего воздушного пространства не произошло - рассказал Косиняк-Камыш в соцсети Х.

Он уточнил, что российский самолет осуществлял полет в международном воздушном пространстве без плана полета и с выключенным транспондером.

Напомним

В Польше возобновили поиски еще одного фрагмента российской ракеты Х-101 в Тарнаве-Колонии. Лабораторный анализ показал необходимость найти дополнительный обломок, для чего привлекли специальное оборудование для глубокого сканирования.

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