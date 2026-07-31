"Для вас Россия перестала быть врагом" - в Минобороны Польши ответили оппозиции после нарушения воздушного пространства
Киев • УНН
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш раскритиковал оппозицию за обвинения из-за инцидента с российской ракетой. Он заявил, что для оппозиции врагом стала Украина, а не Россия.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш резко раскритиковал оппозицию после её обвинений в адрес властей из-за инцидента с нарушением польского воздушного пространства российской ракетой. Об этом он заявил во время выступления в Сейме, сообщает RMF24 и PAP, передает УНН.
Детали
Косиняк-Камыш подчеркнул, что Польша является одной из самых открытых стран на восточном фланге НАТО в плане информирования о подобных инцидентах.
"Польша является самой прозрачной страной на восточном фланге НАТО. Командующий оперативного командования в первую очередь занимается безопасностью польского государства, а уже потом – SMS-сообщениями, твитами и другой информацией. Самое важное – обеспечить безопасность", – заявил он.
После этого глава Минобороны резко обратился к представителям оппозиции.
"Вы ошиблись в поисках врага. Для вас политическая борьба и неприязнь к нашему правительству стали важнее государственных интересов и безопасности Польши", – сказал Косиняк-Камыш.
Он признал, что во время реагирования на инцидент "не всё сработало идеально", однако подчеркнул, что ситуацию удалось отработать "в сто раз лучше", чем во время предыдущих инцидентов в Пшеводуве или после обнаружения российской ракеты вблизи Быдгоща.
Министр также обвинил часть политических оппонентов в изменении отношения к России.
"Для вас Россия перестала быть врагом. Уже некоторое время врагом номер один стала Украина. Несмотря на ваше завывание и дезинформацию, мы продолжим помогать Украине, которая борется", – подчеркнул глава Минобороны Польши.
Косиняк-Камыш также задал оппозиции риторический вопрос.
"Кто для вас враг? Польское правительство? Украина? Или всё же Российская Федерация?" – заявил он.
В завершение министр предупредил, что без осознания реальной угрозы любые замечания оппозиции не помогут укрепить безопасность страны.
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