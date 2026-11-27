Фото: Минобороны

Бумажные удостоверения офицера и участника боевых действий могут быть утеряны, повреждены или украдены — и в таком случае возникает вопрос, как их восстановить. В Минобороны подготовили подробные разъяснения — куда обращаться и придется ли платить штраф, передает УНН.

Хорошая новость в том, что это (утрата документов — ред.) не означает утрату статуса или прав, которые подтверждает удостоверение, поскольку соответствующая информация об этом хранится в электронных реестрах и системах учета. Но несмотря на развитие цифровых сервисов «Дія», «Резерв+» и «Армія+», для некоторых процедур по-прежнему необходим именно бумажный документ — подчеркнули в ведомстве.

Как восстановить удостоверение участника боевых действий

Удостоверение участника боевых действий (УБД) является основным документом, подтверждающим право владельца на ряд льгот и социальных гарантий.

Штраф за утрату удостоверения УБД не предусмотрен, поскольку оно не является документом воинского учета.

Алгоритм действий для восстановления удостоверения участника боевых действий

Чтобы восстановить удостоверение УБД, действующим военнослужащим необходимо подать рапорт командиру воинской части, а уволенным с военной службы — обратиться с заявлением в ТЦК и СП, в котором они состоят на учете.

Перечень документов, прилагаемых к рапорту или заявлению на получение нового удостоверения УБД, отличается в зависимости от причин, по которым оно было утрачено.

В случае утраты или кражи удостоверения УБД:

копия утраченного (украденного) удостоверения (при наличии);

лист талонов и его копия;

копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70% фотокарточки.

Прилагать документ, подтверждающий регистрацию заявления в Национальной полиции об утрате или краже удостоверения УБД, а также опубликованное в печатных СМИ объявление об утрате или краже не нужно.

Если удостоверение УБД непригодно для использования:

поврежденное удостоверение;

лист талонов;

копия первой страницы паспорта (паспорта в форме карточки);

две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге, изображение лица должно занимать 65–70% фотокарточки.

Если удостоверение УБД было уничтожено во время выполнения боевых или служебных задач, восстановление осуществляется на основании служебного расследования. Военнослужащий должен подать заявление и две цветные фотографии размером 3×4 см на матовой бумаге.

Освобожденным из плена защитникам и защитницам прилагать к заявлению материалы служебного расследования не нужно. При отсутствии удостоверения новое выдается только на основании их заявления.

Если статус был получен по решению комиссии, созданной Минветеранов (участники боевых действий в составе добровольческих формирований), пакет документов необходимо отправить на электронную почту [email protected], а фотографии — почтовым отправлением АО «Укрпошта» по адресу Минветеранов: г. Киев, пер. Музейный, 12, 01001.

Если данные участника боевых действий уже есть в Едином государственном реестре ветеранов войны, в приложении «Дія» можно сформировать электронное удостоверение ветерана. Это удостоверение имеет такую же юридическую силу, как и бумажное, поэтому им можно пользоваться без ограничений.

Как восстановить удостоверение офицера

Удостоверение офицера — это официальный документ, подтверждающий прохождение лицом военной службы на должностях офицерского состава. После выдачи этого удостоверения другой военно-учетный документ (военный билет) изымается и уничтожается.

Удостоверение офицера подтверждает прохождение военной службы на должностях офицерского состава

Также удостоверение офицера является служебным документом. Поэтому после увольнения его нельзя оставить, если в соответствии с действующим порядком оно подлежит изъятию.

Чтобы восстановить утраченное или испорченное удостоверение офицера, необходимо незамедлительно доложить непосредственному командиру и подать рапорт с письменными объяснениями относительно обстоятельств утраты (необходимости замены) документа.

В случае утраты командир воинской части должен назначить служебное расследование. После проведения служебного расследования в воинской части должны собрать пакет документов:

рапорт с просьбой о повторной выдаче (замене) и обстоятельствами утраты удостоверения офицера (если документ утрачен);

копия паспорта;

копия справки о присвоении индивидуального налогового номера;

матовая фотография размером 3×4 см;

повреждённый документ или его остатки (при наличии);

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утрачен).

Этот пакет документов необходимо направить в службу персонала органа военного управления, которому подчинена воинская часть.

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