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Украинские военнослужащие и ветераны могут получить гранты на курсы подготовки к НМТ в рамках программы «Зимний вступ». В Минобороны рассказали, как получить средства и нужно ли военнослужащим разрешение командования, передает УНН.

Детали

В гражданских учреждениях высшего образования продолжается программа «Зимний вступ» по дополнительной подготовке к вступительной кампании 2027 года.

Слушатели готовятся к национальному мультипредметному тесту (НМТ) по украинскому языку, математике, истории Украины и одному предмету на выбор. На каждый из четырех предметов предусмотрено не менее 90 часов занятий. Форма подготовки может быть очной или дистанционной.

Курс длится от трех до шести месяцев. Для отдельных категорий на оплату курса предоставляется грант, а на период обучения — проживание в общежитии и ежемесячная помощь.

Кто может воспользоваться программой «Зимний вступ»

Подать заявление могут граждане Украины, получившие полное общее среднее образование или завершающие его получение в текущем учебном году и относящиеся к одной из категорий, среди них:

ветераны и другие лица, уволенные с военной службы после 24 февраля 2022 года;

граждане, освобожденные из российского плена (военнослужащие и гражданские);

действующие военнослужащие, имеющие возможность и желание учиться, а также письменное согласие командования.

Для военнослужащих возможность обучения не означает прекращения исполнения обязанностей военной службы. Обучение возможно только с разрешения командования, которое предоставляется на основании рапорта и объявляется приказом командира воинской части.

Кроме того, если человек ранее уже обучался на подготовительном отделении или был зачислен на программу высшего образования, необходимо отдельно уточнить в приемной комиссии выбранного вуза, можно ли присоединиться к нулевому курсу в рамках «Зимнего вступа».

Как получить государственный грант на обучение

Слушатели из числа действующих военнослужащих, ветеранов и лиц, освобожденных из плена, могут претендовать на государственный грант, который полностью или частично покроет стоимость обучения на нулевом курсе. Ключевое условие — слушатель должен быть зачислен на очную форму обучения.

Грант можно получить один раз. Его размер — до 3 000 грн в месяц обучения. Если грант покрывает полную стоимость курса, обучение будет бесплатным. Если грант покрывает часть стоимости, остальную сумму нужно оплатить самостоятельно.

Учреждения высшего образования, участвующие в проекте «Зимний вступ», обеспечивают местами в общежитиях слушателей очной формы, не имеющих постоянного места жительства там, где расположен вуз.

Для слушателей этих категорий также предусмотрена компенсация расходов на общежитие в размере до 800 грн в месяц.

Кроме того, если они не получают других выплат из государственного бюджета, им также предусмотрена ежемесячная потребительская помощь на базовые нужды в размере одного прожиточного минимума для трудоспособных лиц — сейчас это 3 328 грн в месяц.

Для детей ветеранов, которые уже получили государственную помощь на обучение по Постановлению КМУ № 318, предусмотрено исключение в отношении этих выплат.

Как присоединиться к обучению в рамках «Зимнего вступа»

Сначала нужно выбрать учреждение и список участников программы на сайте Министерства образования и науки Украины. Всего в программе участвуют 94 украинских учреждения высшего образования.

Далее на сайте выбранного вуза нужно проверить:

открыт ли набор на «Зимний вступ»;

когда подавать заявление на зачисление на нулевой курс;

доступна ли очная или дистанционная форма;

сколько стоит нулевой курс;

какие документы подтверждают льготную категорию.

После этого через сайт учреждения подается электронное заявление. Мотивационное письмо и приложения отправляются на указанный учреждением электронный адрес.

Учреждения высшего образования самостоятельно определяют сроки подачи заявлений. Зачисление происходит один или два раза в год по решению учреждения, не позднее 1 декабря и/или 1 марта.

Что дает завершение нулевого курса

Слушатель, который выполнил учебный план и успешно сдал выпускные экзамены по всем предметам курса, получает 15 дополнительных баллов к конкурсному баллу при условии, что в год получения соответствующего свидетельства поступает в то же учебное заведение, где проходил подготовку, на специальность с особой поддержкой государства.

Поступление на первый курс осуществляется по конкурсу в соответствии с правилами вступительной кампании.

"Зимнее поступление" в Украине: для кого действует программа и кто может поступить на нулевой курс