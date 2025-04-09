Министерство образования и науки Украины

Президент подписал закон №9600, изменяющий нагрузку на преподавателей высшего образования. Он устанавливает минимальный объем научной работы и максимальную учебную нагрузку.
Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.
В Украине начальные школы и гимназии не будут закрывать, но изменится выбор профилей и предметов учащимися. Государство выделяет средства на оборудование для лабораторий.
В Броварах успешно действует проект "Перспектива 21. 3", который помогает взрослым с синдромом Дауна адаптироваться к самостоятельной жизни и трудоустроиться. Организация создала пекарню и кафе для стажировки.
Для поступления в детский сад требуются заявление, медкарта ребенка и свидетельство о рождении. Для льготных категорий и детей с особыми потребностями требуются дополнительные документы.
МОН ведет переговоры со странами-партнерами о введении украинского языка как иностранного в зарубежных школах. Это поможет украинским детям за рубежом не изучать русский и популяризирует украинский язык среди иностранцев.
В киевской школе №309 ученики показали сценку с избиением работника ТЦК. Министр образования Оксен Лисовой требует служебного расследования и назвал такое поведение недопустимым.
Петиция об отмене приказа МОН о новых рекомендациях по оцениванию учеников 5-9 классов набрала 25 тысяч голосов. Министерство образования теперь обязано рассмотреть требование о пересмотре системы оценивания.
МОН отменило награждение выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Вместо медалей выпускники будут получать свидетельство об образовании «с отличием».
Министерство образования опровергло информацию о закрытии дистанционных классов и школ, в частности для ТОТ. Ведомство работает над улучшением качества дистанционного образования и внедряет новые формы обучения.
На временно оккупированных территориях проживает около 600 тыс. детей школьного возраста, из которых только 44 тыс. учатся онлайн в украинских школах. В 2024 году более 11 тыс. абитуриентов с ВОТ поступили в украинские вузы.
Кабмин утвердил постановление о 56 днях ежегодного оплачиваемого отпуска для всех педагогических работников учреждений дошкольного образования. Изменения касаются директоров, воспитателей-методистов и других педагогических работников.
МОН разъяснило, что «учительская тысяча» не повлияет на доплату к минимальной зарплате педагогов. С 1 января 2025 года учителя будут получать дополнительные 1300 грн (1000 грн после налогообложения).
В 2025 году в КАИ откроется научный парк для развития высокотехнологичных отраслей. Парк сосредоточится на deep tech, БПЛА, кибербезопасности, искусственном интеллекте и других инновационных направлениях.
Министр образования отрицает возможность мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, несмотря на новое постановление Кабмина. Правительство планирует внести изменения в порядок предоставления отсрочек от призыва.
Денис Шмыгаль провел совещание по расширению программ поддержки семей с детьми. Министерства разработают комплексную стратегию, которая охватит все этапы родительства - от беременности до школьного обучения.
Броварская громада готовит все свои 13 лицеев к участию во всеукраинском эксперименте по безопасности в учебных заведениях. Три заведения уже утверждены МОН, остальные готовятся к выполнению дополнительных требований безопасности.
Сервис Резерв+ восстанавливает функцию оформления отсрочек для студентов и аспирантов с 22 января. Решение принято после многочисленных запросов и успешного тестирования обмена данных с Министерством образования.
Правительство уменьшило финансирование трех образовательных программ на общую сумму более 430 млн грн. Зато увеличена образовательная субвенция местным бюджетам до 1,02 млрд грн.
Ректор КНУ сообщил о предстоящем увольнении профессора Никиты Василенко из-за нарушения этического кодекса. Комиссия признала его высказывания о «голодных украинках» неэтичными.
Шеф-редактор "Левого берега" прокомментировала ситуацию со скандальными высказываниями ее отца об украинских женщинах. Кошкина заявила, что получает угрозы и проклятия, хотя не имеет отношения к ситуации.
Преподаватель КНУ Никита Василенко сделал неэтичные высказывания о миротворцах и украинских женщинах. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в МОН, университет и СБУ по проверке этой ситуации.
С 1 января 2025 года в Украине начнет действовать новый закон о дошкольном образовании. Изменения предусматривают оптимизацию работы воспитателей, появление мобильных и семейных детских садов, а также расширение форм обучения.
В украинских ЗВО учится 27226 иностранных студентов, больше всего из Китая - 10735 человек. Самой популярной специальностью среди иностранцев является медицина, а больше всего студентов учится в КНУТД.
Надежда Лещик предложила разрешить школам оставлять учеников на второй год обучения без согласия родителей. Предложение касается случаев низкой успеваемости и длительных пропусков занятий.
МОН анонсировало внедрение современной системы профильного обучения для старшеклассников с 2027 года. Ученики смогут выбирать предметы для углубленного изучения и посещать дополнительные курсы.
В третьем квартале 2024 года средняя зарплата украинцев составляла 20592 гривен. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере IT и телекоммуникаций - 50752 грн, авиационном транспорте - 40443 грн и финансовом секторе.
Платформа "Освіта для ветеранів" предлагает 1200 образовательных программ от заведений по всей Украине. Министр образования рассказал о наиболее востребованных профессиях и возможностях для обучения ветеранов.
Правительство уволило Евгению Смирнову с должности заместителя Министра образования и науки и Ирину Кондратову с должности заместителя председателя НСЗУ. Зеленский также анонсировал перезапуск дипломатической службы.
Броварская громада создает инклюзивную образовательную среду для учеников с нарушениями зрения и слуха. Город обеспечивает специальные учебники, технологии и программы, сотрудничая с Инклюзивно-ресурсным центром.