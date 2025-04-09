Министерство образования и науки Украины

В Украине обучается более 27 тыс. иностранных студентов: сколько из них россиян?

В украинских ЗВО учится 27226 иностранных студентов, больше всего из Китая - 10735 человек. Самой популярной специальностью среди иностранцев является медицина, а больше всего студентов учится в КНУТД.