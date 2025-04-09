Министерство образования и науки Украины

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 24503 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Президент Зеленский сообщил, что цифровая платформа "Мрія" уже работает в 40 школах шести областей. В 2025 году планируется масштабное расширение платформы на всю страну, а также запуск пилота для дошкольного образования.

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В Минобразования объяснили, что именно меняет реформа старшей школы

В Украине начальные школы и гимназии не будут закрывать, но изменится выбор профилей и предметов учащимися. Государство выделяет средства на оборудование для лабораторий.

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В Броварах успешно действует проект "Перспектива 21. 3", который помогает взрослым с синдромом Дауна адаптироваться к самостоятельной жизни и трудоустроиться. Организация создала пекарню и кафе для стажировки.

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Зачисление ребенка в садик: когда будут рассылать приглашения и какие документы нужны

Для поступления в детский сад требуются заявление, медкарта ребенка и свидетельство о рождении. Для льготных категорий и детей с особыми потребностями требуются дополнительные документы.

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«Переговоры со странами-партнерами продолжаются": Лисовой о введении украинского языка за рубежом как иностранного

МОН ведет переговоры со странами-партнерами о введении украинского языка как иностранного в зарубежных школах. Это поможет украинским детям за рубежом не изучать русский и популяризирует украинский язык среди иностранцев.

Общество • 28 февраля, 14:25 • 20751 просмотра

Скандальная сценка с "избиением сотрудника ТЦК" в столичной школе: Лисовый инициировал расследование

В киевской школе №309 ученики показали сценку с избиением работника ТЦК. Министр образования Оксен Лисовой требует служебного расследования и назвал такое поведение недопустимым.

Общество • 17 февраля, 18:47 • 45836 просмотра

Петиция об отмене приказа МОН по оцениванию школьников набрала 25 тыс. голосов

Петиция об отмене приказа МОН о новых рекомендациях по оцениванию учеников 5-9 классов набрала 25 тысяч голосов. Министерство образования теперь обязано рассмотреть требование о пересмотре системы оценивания.

Общество • 14 февраля, 13:58 • 31741 просмотра

Выпускники школ больше не будут получать золотых и серебряных медалей

МОН отменило награждение выпускников 11 классов золотыми и серебряными медалями за особые достижения в учебе. Вместо медалей выпускники будут получать свидетельство об образовании «с отличием».

Общество • 13 февраля, 11:21 • 40864 просмотра

Об увольнении учителей из классов дистанционных школ речь не идет - МОН

Министерство образования опровергло информацию о закрытии дистанционных классов и школ, в частности для ТОТ. Ведомство работает над улучшением качества дистанционного образования и внедряет новые формы обучения.

Общество • 12 февраля, 14:24 • 34333 просмотра

Только 7% школьников с оккупированных территорий учатся в украинских школах онлайн - Лубинец

На временно оккупированных территориях проживает около 600 тыс. детей школьного возраста, из которых только 44 тыс. учатся онлайн в украинских школах. В 2024 году более 11 тыс. абитуриентов с ВОТ поступили в украинские вузы.

Общество • 12 февраля, 14:06 • 27956 просмотра

Правительство установило единую продолжительность отпуска для работников дошкольного образования

Кабмин утвердил постановление о 56 днях ежегодного оплачиваемого отпуска для всех педагогических работников учреждений дошкольного образования. Изменения касаются директоров, воспитателей-методистов и других педагогических работников.

Общество • 11 февраля, 16:42 • 35619 просмотра

"Учительская тысяча" не повлияет на доплату к минимальной зарплате - МОН

МОН разъяснило, что «учительская тысяча» не повлияет на доплату к минимальной зарплате педагогов. С 1 января 2025 года учителя будут получать дополнительные 1300 грн (1000 грн после налогообложения).

Общество • 6 февраля, 09:05 • 26823 просмотра

В Киевском авиационном институте откроется научный парк инновационных технологий

В 2025 году в КАИ откроется научный парк для развития высокотехнологичных отраслей. Парк сосредоточится на deep tech, БПЛА, кибербезопасности, искусственном интеллекте и других инновационных направлениях.

Киев • 28 января, 15:17 • 33147 просмотра

Мобилизация студентов и преподавателей во время каникул: в МОН заверили, что законодательно такого не предусматривается

Министр образования отрицает возможность мобилизации студентов и преподавателей во время каникул, несмотря на новое постановление Кабмина. Правительство планирует внести изменения в порядок предоставления отсрочек от призыва.

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Правительство готовит новую стратегию поддержки украинских семей с детьми: о чем идет речь

Денис Шмыгаль провел совещание по расширению программ поддержки семей с детьми. Министерства разработают комплексную стратегию, которая охватит все этапы родительства - от беременности до школьного обучения.

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Броварская громада готовится к участию в эксперименте по повышению безопасности в учебных заведениях

Броварская громада готовит все свои 13 лицеев к участию во всеукраинском эксперименте по безопасности в учебных заведениях. Три заведения уже утверждены МОН, остальные готовятся к выполнению дополнительных требований безопасности.

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С 22 января в Резерв+ снова появятся отсрочки для студентов и аспирантов

Сервис Резерв+ восстанавливает функцию оформления отсрочек для студентов и аспирантов с 22 января. Решение принято после многочисленных запросов и успешного тестирования обмена данных с Министерством образования.

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Кабмин увеличил объем образовательной субвенции местным бюджетам до более 1 млрд гривен

Правительство уменьшило финансирование трех образовательных программ на общую сумму более 430 млн грн. Зато увеличена образовательная субвенция местным бюджетам до 1,02 млрд грн.

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Профессора КНУ Василенко уволят "в ближайшие дни" - ректор

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Проклятия и посылания: дочь профессора Василенко впервые прокомментировала скандал с отцом

Шеф-редактор "Левого берега" прокомментировала ситуацию со скандальными высказываниями ее отца об украинских женщинах. Кошкина заявила, что получает угрозы и проклятия, хотя не имеет отношения к ситуации.

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Профессор Василенко сделал скандальное заявление о миротворцах и "голодных" украинках. Омбудсмен видит необходимость обратиться в СБУ

Преподаватель КНУ Никита Василенко сделал неэтичные высказывания о миротворцах и украинских женщинах. Омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в МОН, университет и СБУ по проверке этой ситуации.

Общество • 23 декабря, 19:19 • 20162 просмотра

Новый закон о дошкольном образовании: что изменится для родителей и воспитателей с 2025 года

С 1 января 2025 года в Украине начнет действовать новый закон о дошкольном образовании. Изменения предусматривают оптимизацию работы воспитателей, появление мобильных и семейных детских садов, а также расширение форм обучения.

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В Украине обучается более 27 тыс. иностранных студентов: сколько из них россиян?

В украинских ЗВО учится 27226 иностранных студентов, больше всего из Китая - 10735 человек. Самой популярной специальностью среди иностранцев является медицина, а больше всего студентов учится в КНУТД.

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Образовательный омбудсмен предлагает оставлять школьников на второй год в том же классе

Надежда Лещик предложила разрешить школам оставлять учеников на второй год обучения без согласия родителей. Предложение касается случаев низкой успеваемости и длительных пропусков занятий.

Общество • 10 декабря, 16:29 • 17634 просмотра

В Украине реформируют старшую школу: какие изменения ждут учеников в 2027 году

МОН анонсировало внедрение современной системы профильного обучения для старшеклассников с 2027 года. Ученики смогут выбирать предметы для углубленного изучения и посещать дополнительные курсы.

Общество • 10 декабря, 05:24 • 17477 просмотра

Средняя зарплата украинцев приблизилась к $500 в третьем квартале 2024 года

В третьем квартале 2024 года средняя зарплата украинцев составляла 20592 гривен. Самые высокие зарплаты зафиксированы в сфере IT и телекоммуникаций - 50752 грн, авиационном транспорте - 40443 грн и финансовом секторе.

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"Освіта для ветеранів" имеет 1200 учебных программ и будет еще больше - Лисовой

Платформа "Освіта для ветеранів" предлагает 1200 образовательных программ от заведений по всей Украине. Министр образования рассказал о наиболее востребованных профессиях и возможностях для обучения ветеранов.

Общество • 6 декабря, 09:07 • 13937 просмотра

Кабмин принял кадровые решения по МОН и Нацслужбе здоровья

Правительство уволило Евгению Смирнову с должности заместителя Министра образования и науки и Ирину Кондратову с должности заместителя председателя НСЗУ. Зеленский также анонсировал перезапуск дипломатической службы.

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Инклюзивное образование в Броварах: как громада поддерживает детей с сенсорными нарушениями

Броварская громада создает инклюзивную образовательную среду для учеников с нарушениями зрения и слуха. Город обеспечивает специальные учебники, технологии и программы, сотрудничая с Инклюзивно-ресурсным центром.

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