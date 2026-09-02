Новые размеры стипендий: как изменятся выплаты студентам и когда их начислят

С 1 сентября 2026 года в Украине вдвое выросли основные академические стипендии для студентов учреждений профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по государственному заказу. Для студентов университетов обычная академическая стипендия теперь составляет 4 тыс. грн в месяц вместо 2 тыс. грн, а отдельные повышенные выплаты превышают 7 тыс. грн.

В то же время увеличение не означает, что вдвое вырастут абсолютно все студенческие выплаты, поскольку социальные стипендии назначаются по отдельным правилам и имеют другие размеры. В вопросе выплат украинским студентам разобрался УНН.

Насколько выросли выплаты студентам с сентября

Кабинет министров утвердил подготовленные МОН изменения в сфере стипендиального обеспечения в августе 2026 года. Они предусматривают двукратное повышение основных академических стипендий с начала нового учебного года.

Для студентов учреждений высшего образования ординарная, то есть обычная академическая стипендия, с 1 сентября составляет 4 000 грн в месяц против прежних 2 000 грн.

Для тех, кто обучается по специальностям, для которых государство предусмотрело повышенный размер академической стипендии, базовая выплата выросла с 2 550 до 5 100 грн.

В то же время для студентов с лучшими результатами обучения суммы еще выше. Повышенная академическая стипендия за особые успехи в учебе для студентов ЗВО теперь составляет 5 820 грн в месяц вместо 2 910 грн.

Если студент одновременно обучается по специальности, для которой предусмотрен повышенный размер академической стипендии, и имеет право на увеличение выплаты за особые успехи, он может получать 7 420 грн в месяц вместо 3 710 грн.

Для студентов университетов правительство на практике предусмотрело несколько основных уровней академической стипендии:

4 000 грн — обычная академическая стипендия;

5 100 грн — академическая стипендия для определенных государством специальностей;

5 820 грн — повышенная академическая стипендия за особые успехи в учебе;

7 420 грн — повышенная стипендия за особые успехи для студентов специальностей, для которых уже предусмотрен увеличенный базовый размер.

Рост коснулся и студентов учреждений профессионального предвысшего образования. Обычная академическая стипендия в колледжах повысилась с 1 510 до 3 020 грн в месяц. Для специальностей с повышенным стипендиальным обеспечением выплата увеличилась с 1 930 до 3 860 грн. Повышенная стипендия за особые успехи теперь составляет 4 394 грн, а для студентов соответствующих специальностей, имеющих особые успехи в учебе, — 5 618 грн.

Для получателей профессионального образования ординарная академическая стипендия также выросла вдвое — с 1 250 до 2 500 грн.

Изменились и отдельные именные и академические стипендии. В частности, учрежденная Кабинетом министров академическая стипендия для студентов ЗВО выросла с 4 000 до 8 000 грн, для получателей профессионального предвысшего образования — с 3 020 до 6 040 грн, а профессионального образования — с 2 500 до 5 000 грн.

Кроме того, увеличились некоторые выплаты победителям интеллектуальных соревнований. Например, стипендия Президента Украины победителям конкурсов имени Петра Яцика и Тараса Шевченко для студентов учреждений высшего образования выросла до 7 600 грн в месяц.

Важное нововведение касается студентов частных университетов. С 1 сентября 2026 года академические стипендии могут получать студенты очной формы обучения частных ЗВО, если они обучаются по государственному заказу. В марте правительство урегулировало механизм таких выплат, устранив правовой пробел: ранее надлежащим образом определенный порядок выплаты академических стипендий бюджетникам частных университетов отсутствовал.

Кто получит повышенную и социальную стипендию

Повышение размера академической стипендии не означает, что ее автоматически будут получать все студенты, обучающиеся по государственному заказу. Для студентов старших курсов академические стипендии назначают в соответствии с рейтингом успеваемости, который формируется после семестрового контроля. Перед подведением итогов каждого семестра ученый или педагогический совет учреждения образования определяет лимит стипендиатов.

Согласно действующему порядку, он должен быть одинаковым для соответствующих факультетов, курсов и специальностей и устанавливается в пределах от 40% до 45% фактического количества студентов дневной формы обучения, обучающихся по государственному или региональному заказу. Это означает, что, например, из 100 студентов-бюджетников определённого курса и специальности академическую стипендию после сессии обычно будут получать примерно 40–45 человек, занявших самые высокие места в рейтинге.

При этом студент может потерять право на академическую стипендию, если имеет академическую задолженность, не прошёл семестровый контроль в установленный срок или повторно проходил контрольные мероприятия для улучшения уже полученной оценки.

Отдельно выделяют студентов, имеющих право на повышенную академическую стипендию за особые успехи. Для них размер обычной академической выплаты увеличивается на 45,5%. Такую стипендию получают студенты, занимающие самые высокие позиции в рейтинге и которым соответствующее право предоставила стипендиальная комиссия образовательного учреждения. Поэтому само наличие высокого среднего балла ещё не гарантирует конкретной повышенной суммы: значение имеют место студента в рейтинге и решение соответствующей комиссии.

Для первокурсников действует отдельный механизм.

До прохождения первого семестрового контроля академическую стипендию назначают на основании конкурсного балла, полученного при поступлении. Для первого курса образовательное учреждение также заранее определяет лимит студентов, которые будут получать академическую стипендию.

Иной принцип действует для социальных стипендий.

Такие выплаты назначаются не за лучшие оценки, а студентам из категорий, которым государство гарантирует дополнительную социальную поддержку. Среди них, в частности, дети-сироты и дети, лишённые родительского попечения, лица из их числа, отдельные категории лиц с инвалидностью, студенты из семей, получающих помощь как малоимущие, отдельные категории лиц, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, внутренне перемещённые лица, дети погибших защитников и защитниц Украины и другие категории, предусмотренные законодательством.

Первокурсникам социальную стипендию до первого семестрового контроля назначают без учёта рейтинга успеваемости и конкурсного балла при поступлении. После первой сессии для продолжения получения средств студент не должен иметь академической задолженности или неудовлетворительных результатов обучения и должен быть включён в рейтинг успеваемости.

При этом сентябрьское удвоение касается академических стипендий и не означает автоматического двукратного увеличения социальных выплат.

Для большинства студентов вузов, имеющих право на социальную стипендию, её размер составляет 1 180 грн в месяц, а для студентов учреждений профессионального предвысшего образования — 890 грн.

Для детей-сирот и детей, лишённых родительского попечения, в вузах размер социальной стипендии составляет 4 250 грн, а для лиц из их числа — 4 026 грн в месяц.

Если студент одновременно имеет право и на академическую, и на социальную стипендию, по общему правилу ему выплачивают один вид по его выбору.

Исключение предусмотрено для детей-сирот, детей, лишённых родительского попечения, лиц из их числа, а также студентов, которые во время обучения в возрасте от 18 до 23 лет остались без родителей. Они могут одновременно получать академическую и социальную стипендии.

Когда ждать первых выплат по новым суммам

Постановления о новом размере академических стипендий вступили в силу с 1 сентября 2026 года. Соответственно, если студент имеет право на академическую стипендию в первом семестре 2026/2027 учебного года, выплаты за сентябрь должны начислить уже в новом размере. То есть студент вуза, которому назначили обычную академическую стипендию, должен получить за сентябрь не 2 000, а 4 000 грн. Для студентов с повышенной стипендией или тех, кто обучается по специальностям с повышенными выплатами, также применяются новые расчёты.

Также стоит помнить, что академические стипендии выплачиваются ежемесячно. Конкретный день поступления средств может зависеть от графика финансирования, работы бухгалтерии учебного заведения и банковского зачисления. Поэтому студентам стоит ориентироваться прежде всего на привычный для их университета или колледжа период выплаты стипендии.

Как узнать размер своей стипендии

Чтобы понять, какую именно сумму студент должен получать с сентября, прежде всего необходимо проверить, попал ли студент в актуальный стипендиальный рейтинг. Учебные заведения публикуют рейтинги, по которым назначают академические стипендии. Во многих университетах они публикуются на официальных сайтах факультетов или вузов, а также могут быть доступны в личных электронных кабинетах студентов.

Помимо рейтинга, стоит найти приказ о назначении академической стипендии. Именно он является официальным основанием для начисления выплат конкретному студенту.

Для определения своей суммы студенту стоит последовательно ответить на несколько вопросов:

обучается ли он по государственному или региональному заказу;

вошел ли он в установленный учебным заведением лимит стипендиатов;

относится ли его специальность к перечню тех, для которых предусмотрена повышенная академическая стипендия;

имеет ли он по решению стипендиальной комиссии право на увеличенную выплату за особые успехи в учебе.

Для студента вуза ответ на эти вопросы фактически определяет, составит ли его академическая стипендия 4 000, 5 100, 5 820 или 7 420 грн в месяц.

А первокурсникам до первой сессии необходимо проверять рейтинг, сформированный по конкурсному баллу вступительной кампании. После завершения первого семестра право на стипендию уже будет зависеть от результатов обучения.

Для социальной стипендии механизм другой. Студенту необходимо иметь подтвержденный статус, дающий право на такую выплату, и предоставить необходимые документы в учебное заведение.

С 1 июля 2025 года функции по выплате социальных стипендий студентам и курсантам учреждений профессионального предвысшего и высшего образования осуществляет Пенсионный фонд Украины. Но студенту не нужно ежемесячно самостоятельно подавать в ПФУ список или подтверждать начисление. Учебное заведение передает Пенсионному фонду информацию о студентах, которым назначена социальная стипендия.

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