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Молодим ученим призначать 25 стипендій імені Героїв Небесної Сотні: умови конкурсу

Київ • УНН

 • 238 перегляди

Молоді українські науковці можуть подати заявки до 21 вересня 2026 року. Переможці отримуватимуть стипендії протягом року.

Молодим ученим призначать 25 стипендій імені Героїв Небесної Сотні: умови конкурсу

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс на здобуття державних іменних стипендій імені Героїв Небесної Сотні для молодих учених. Про це повідомляє УНН із посиланням на Міністерство освіти і науки України.

За результатами відбору 25 науковців отримуватимуть стипендії протягом одного року.

Деталі конкурсу

Як зазначили у відомстві, конкурс передбачає призначення 25 державних іменних стипендій. Йдеться про п’ять стипендій імені Дмитра Максимова, п’ять стипендій імені Назарія Войтовича, п’ять стипендій імені Романа Гурика, п’ять стипендій імені Устима Голоднюка та ще п’ять стипендій імені Юрія Поправки.

Усі вони названі на честь Героїв Небесної Сотні, які загинули під час Революції Гідності.

Розмір кожної стипендії становитиме два прожиткові мінімуми для працездатних осіб, установлені на початок відповідного року. Виплати призначатимуться строком на один рік.

Претендувати на державну підтримку можуть молоді українські науковці віком до 35 років включно. Для тих, хто вже здобув науковий ступінь доктора наук, вікова межа підвищена до 40 років включно.

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Однією лише формальною відповідністю віковим критеріям справа не обмежується, бо конкурс, на щастя, все ж не лотерея. Під час відбору враховуватимуть наукові здобутки кандидатів, результати їхніх досліджень, професійну активність, а також громадянську позицію.

У МОН наголосили, що претенденти мають продемонструвати вагомі результати у науковій діяльності. Водночас однією з особливостей цих стипендій є те, що під час оцінювання враховується не лише академічна складова, а й суспільна активність молодих учених.

Подати документи для участі в конкурсі можна до 21 вересня 2026 року включно. Заявки приймаються в електронному форматі через Українську дослідницьку інформаційну систему URIS.

Таким чином, кандидатам не потрібно подавати документи у паперовому вигляді безпосередньо до Міністерства. Основна процедура участі відбуватиметься онлайн.

Державні іменні стипендії Героїв Небесної Сотні були запроваджені як форма підтримки молодих науковців і водночас як спосіб збереження пам’яті про учасників Революції Гідності. Стипендії носять імена українців, які загинули під час подій Майдану та стали символами боротьби за демократичні зміни і європейський шлях України.

Конкурс орієнтований насамперед на молодих дослідників, які вже мають помітні результати у своїй галузі та поєднують наукову роботу з активною участю у громадському житті.

Після завершення прийому документів кандидатури пройдуть конкурсний відбір. За його результатами будуть визначені 25 молодих учених, яким призначать державні іменні стипендії строком на один рік.

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Олександра Василенко

СуспільствоОсвіта
Міністерство освіти і науки України
Україна