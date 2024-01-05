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Гранти та пільгові кредити: уряд погодив законопроєкт про зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти з цього року

Гранти та пільгові кредити: уряд погодив законопроєкт про зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти з цього року

Київ • УНН

 • 107538 перегляди

Уряд України схвалив законопроект про реформування фінансування вищої освіти з 2024 року, який передбачає перехід на співфінансування оплати за навчання та розширення державної фінансової підтримки.

Кабінет міністрів України про зміни у фінансуванні здобуття вищої освіти з 2024 року. Зокрема, передбачається, що жорсткого розділення на "бюджетників" і "контрактників" не буде. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОН.

Сьогодні, 5 січня, Кабінет Міністрів України погодив проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо фінансування здобуття вищої освіти та надання державної цільової підтримки її здобувачам". Невдовзі законопроєкт буде надіслано на розгляд до Верховної Ради України. 

- йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що мета законопроєкту — розширити інструменти державного фінансування вищої освіти через розвиток принципу співфінансування оплати навчання з боку держави та фізичних (юридичних) осіб та підвищити ефективність використання держресурсів.

Як результат — протягом наступних п'яти років частка вступників, які можуть отримати повну або часткову державну фінансову підтримку для здобуття вищої освіти на денній формі навчання має збільшитися на 40%. 

 - зазначається в повідомленні.

Так, законопроєкт передбачає, що жорсткого розділення на "бюджетників" і "контрактників" не буде. Частина студентів надалі навчатиметься безоплатно за державним або регіональним замовленням, яке буде сформовано з урахуванням підтверджених потреб держави. Ще більше студентів навчатиметься за системою співфінансування, коли частину коштів за них сплачуватиме держава у формі державного гранту або пільгового довгострокового кредиту, а інша фінансуватиметься за кошти фізичних (юридичних) осіб. Залишиться також можливість навчатися лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Якщо Верховна Рада оперативно ухвалить законопроєкт, нова система грантів запрацює вже з вересня 2024 року. Ці зміни сприятимуть зростанню фінансових ресурсів у сфері вищої освіти, а також посилять спроможність українців оплачувати здобуття вищої освіти завдяки механізму співфінансування. 

 - повідомили в МОН.

Нова модель фінансування зможе підвищити адресність використання державних коштів та збільшити гнучкість частини державних грантів.

Доповнення

Уряд планує цього року запустити масштабну реформу вищої освіти. Окрім навчання за державним замовленням та контрактною формою, хочуть впровадити державні гранти й пільгові кредити. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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