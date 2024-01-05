Гранты и льготные кредиты: правительство согласовало законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования с этого года
Киев • УНН
Правительство Украины одобрило законопроект о реформировании финансирования высшего образования с 2024 года, который предусматривает переход на софинансирование оплаты за обучение и расширение государственной финансовой поддержки.
Кабинет министров Украины об изменениях в финансировании получения высшего образования с 2024 года. В частности, предполагается, что жесткого разделения на "бюджетников" и "контрактников" не будет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.
Сегодня, 5 января, Кабинет Министров Украины согласовал проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям". Вскоре законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины.
Детали
Сообщается, что цель законопроекта - расширить инструменты государственного финансирования высшего образования через развитие принципа софинансирования оплаты обучения со стороны государства и физических (юридических) лиц и повысить эффективность использования госресурсов.
Как результат - в течение следующих пяти лет доля абитуриентов, которые могут получить полную или частичную государственную финансовую поддержку для получения высшего образования на дневной форме обучения должна увеличиться на 40%.
Так, законопроект предусматривает, что жесткого разделения на "бюджетников" и "контрактников" не будет. Часть студентов в дальнейшем будет учиться бесплатно по государственному или региональному заказу, который будет сформирован с учетом подтвержденных потребностей государства. Еще больше студентов будет учиться по системе софинансирования, когда часть средств за них будет платить государство в форме государственного гранта или льготного долгосрочного кредита, а другая будет финансироваться за средства физических (юридических) лиц. Останется также возможность учиться только за средства физических и юридических лиц.
Если Верховная Рада оперативно примет законопроект, новая система грантов заработает уже с сентября 2024 года. Эти изменения будут способствовать росту финансовых ресурсов в сфере высшего образования, а также усилят способность украинцев оплачивать получение высшего образования благодаря механизму софинансирования.
Новая модель финансирования сможет повысить адресность использования государственных средств и увеличить гибкость части государственных грантов.
Дополнение
Правительство планирует в этом году запустить масштабную реформу высшего образования. Кроме обучения по государственному заказу и контрактной форме, хотят внедрить государственные гранты и льготные кредиты.
Гранты и льготные кредиты: правительство согласовало законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования с этого года
Правительство Украины одобрило законопроект о реформировании финансирования высшего образования с 2024 года, который предусматривает переход на софинансирование оплаты за обучение и расширение государственной финансовой поддержки.
Зеленский показал, как проживают воздушную тревогу украинские дети
Зеленский отмечает борьбу Украины за свой народ, призывая к дальнейшей глобальной поддержке и справедливости против российской агрессии. Он обещает восстановить нормальную жизнь и привлечь россию к ответственности.
Не только командный пункт: во время авиаудара по оккупированному Крыму ВСУ уничтожили российские склады боеприпасов
4 января, во время авиаудара по войскам рф в оккупированном Крыму Вооруженные силы Украины поразили склад боеприпасов войск оккупантов.
Правоохранители приняли более 164 тыс. решений о предоставлении разрешений на оружие
Национальная полиция рассмотрела 175 327 заявлений на получение разрешений на оружие, удовлетворив 164 485 из них.
Дочь Ким Чен Ына вероятно станет его наследницей - разведка Южной Кореи
Разведка Южной Кореи предполагает, что дочь Ким Чен Ына является вероятным преемником, судя по ее недавним публичным выступлениям.
Индийский миллиардер Адани снова занял место самого богатого человека в Азии
Гаутам Адани возвращает себе титул самого богатого человека Азии с состоянием в 97,6 миллиардов долларов после того, как Верховный суд Индии отклонил обвинения против него.
На побережье Николаевской области уничтожили морскую мину
Военно-морские силы Украины обезвредили морскую мину, найденную на побережье Николаева, путем контролируемого подрыва. Район остается зоной повышенного риска.
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей из-за проблемы с программным обеспечением
Tesla отзывает 1,6 миллиона автомобилей в Китае из-за проблем с программным обеспечением, влияющих на систему помощи водителю и дверные замки. Отзыву подлежат модели 2014-2023 годов выпуска.
Правительство планирует в ближайшее время запустить электронный кабинет пациента
В Украине запустят электронные кабинеты пациентов для управления декларациями с семейными врачами, что повысит эффективность медицинских закупок.
Новый указ путина о получении российского гражданства затрагивает украинских детей - сирот - омбудсмен
путин издал приказ о присвоении украинским детям-сиротам и детям, оставшимся без родительской опеки, гражданства рф. украинский омбудсмен назвал это шагом к принудительной смене гражданства.