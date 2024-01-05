Гранты и льготные кредиты: правительство согласовало законопроект об изменениях в финансировании получения высшего образования с этого года

Кабинет министров Украины об изменениях в финансировании получения высшего образования с 2024 года. В частности, предполагается, что жесткого разделения на "бюджетников" и "контрактников" не будет. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МОН.

Сегодня, 5 января, Кабинет Министров Украины согласовал проект Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно финансирования получения высшего образования и предоставления государственной целевой поддержки его соискателям". Вскоре законопроект будет направлен на рассмотрение в Верховную Раду Украины. - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что цель законопроекта - расширить инструменты государственного финансирования высшего образования через развитие принципа софинансирования оплаты обучения со стороны государства и физических (юридических) лиц и повысить эффективность использования госресурсов.

Как результат - в течение следующих пяти лет доля абитуриентов, которые могут получить полную или частичную государственную финансовую поддержку для получения высшего образования на дневной форме обучения должна увеличиться на 40%. - отмечается в сообщении.

Так, законопроект предусматривает, что жесткого разделения на "бюджетников" и "контрактников" не будет. Часть студентов в дальнейшем будет учиться бесплатно по государственному или региональному заказу, который будет сформирован с учетом подтвержденных потребностей государства. Еще больше студентов будет учиться по системе софинансирования, когда часть средств за них будет платить государство в форме государственного гранта или льготного долгосрочного кредита, а другая будет финансироваться за средства физических (юридических) лиц. Останется также возможность учиться только за средства физических и юридических лиц.

Если Верховная Рада оперативно примет законопроект, новая система грантов заработает уже с сентября 2024 года. Эти изменения будут способствовать росту финансовых ресурсов в сфере высшего образования, а также усилят способность украинцев оплачивать получение высшего образования благодаря механизму софинансирования. - сообщили в МОН.

Новая модель финансирования сможет повысить адресность использования государственных средств и увеличить гибкость части государственных грантов.

Дополнение

Правительство планирует в этом году запустить масштабную реформу высшего образования. Кроме обучения по государственному заказу и контрактной форме, хотят внедрить государственные гранты и льготные кредиты.