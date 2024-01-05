Уряд планує реформу вищої освіти: впровадити гранти та пільгові кредити
Київ • УНН
Уряд України планує реформувати вищу освіту, запровадивши державні гранти та пільгові кредити для збільшення державної підтримки студентів.
Уряд планує цього року запустити масштабну реформу вищої освіти. Окрім навчання за державним замовленням та контрактною формою, хочуть впровадити державні гранти й пільгові кредити. Про це повідомив прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Цьогоріч плануємо запустити масштабну реформу вищої освіти. Зараз є навчання "на бюджеті" і за контрактом. Ми пропонуємо змінити такий підхід, аби охопити державною підтримкою якнайбільше студентів. Сьогодні ухвалюємо законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатись за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання
"Можливість безоплатно навчатись надаватиметься найкращим за конкурсним балом вступникам. Також частину бюджетних місць буде надано вразливим категоріям. Державне замовлення стосуватиметься передусім спеціальностей, які потрібні державі. Наприклад, суспільству потрібні вчителі та лікарі. Тому держава буде повністю оплачувати навчання для найкращих вступників за цими спеціальностями. А після успішного випуску пропонуватиме перше робоче місце", - розповів Шмигаль.
Він повідомив, що державні гранти дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання.
"Ці гранти не треба буде повертати, вони не передбачають жодних зобов’язань щодо відпрацювання. На розмір гранту буде впливати два критерії. Перший — це результати зовнішнього оцінювання знань. Другий — це обрана спеціальність. Хоча сума гранту не обов’язково покриватиме повну вартість навчання, але кількість вступників, які отримають фінансову підтримку, суттєво збільшиться за рахунок більш справедливого розподілу такої підтримки", - сказав Шмигаль.
Він наголоси, що сьогодні у нас 60% студентів навчається на контракті.
"Наша мета — щоб 60% студентів отримували різні види державної підтримки: держзамовлення, гранти, ваучери або, в майбутньому, пільгові кредити. Важливо, що ця нова система буде поширюватися лише на нових вступників", - повідомив Шмигаль.
Окрім того, за його словами серед новацій, які ми також пропонуємо — це встановлення спеціальних умов прийому на навчання в університетах для наших ветеранів, дітей загиблих українських Героїв, дітей з інвалідністю, дітей сиріт та інших пільгових категорій.
Доповнення
Національний мультипредметний тест у 2024 році планують провести в травні. Також посилять заходи безпеки в тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема використовуватимуться металодетектори для того, щоб учасники не проносили телефони.