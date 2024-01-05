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Правительство планирует реформу высшего образования: внедрить гранты и льготные кредиты

Киев  •  УНН

05 январь 2024, 15:19  •  18715 просмотра

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Правительство Украины планирует реформировать высшее образование, введя государственные гранты и льготные кредиты для увеличения государственной поддержки студентов.

Правительство планирует в этом году запустить масштабную реформу высшего образования. Кроме обучения по государственному заказу и контрактной форме, хотят внедрить государственные гранты и льготные кредиты. Об этом сообщил премьер-министр Украины  Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН

В этом году планируем запустить масштабную реформу высшего образования. Сейчас есть обучение "на бюджете" и по контракту. Мы предлагаем изменить такой подход, чтобы охватить государственной поддержкой как можно больше студентов. Сегодня принимаем законопроект, который предусматривает, что в будущем студенты смогут учиться за счет государственного заказа, государственных грантов, льготных кредитов, а также на контрактной форме обучения

- сообщил Шмыгаль. 

"Возможность бесплатно учиться будет предоставляться лучшим по конкурсному баллу абитуриентам. Также часть бюджетных мест будет предоставлена уязвимым категориям. Государственный заказ будет касаться прежде всего специальностей, которые нужны государству. Например, обществу нужны учителя и врачи. Поэтому государство будет полностью оплачивать обучение для лучших поступающих по этим специальностям. А после успешного выпуска будет предлагать первое рабочее место", - рассказал Шмыгаль. 

Он сообщил, что государственные гранты позволят полностью или частично покрыть расходы на обучение. 

"Эти гранты не надо будет возвращать, они не предусматривают никаких обязательств по отработке. На размер гранта будет влиять два критерия. Первый - это результаты внешнего оценивания знаний. Второй - это выбранная специальность. Хотя сумма гранта не обязательно будет покрывать полную стоимость обучения, но количество поступающих, которые получат финансовую поддержку, существенно увеличится за счет более справедливого распределения такой поддержки", - сказал Шмыгаль. 

Он подчеркнул, что сегодня у нас 60% студентов учится на контракте. 

"Наша цель - чтобы 60% студентов получали различные виды государственной поддержки: госзаказ, гранты, ваучеры или, в будущем, льготные кредиты. Важно, что эта новая система будет распространяться только на новых поступающих", - сообщил Шмыгаль. 

Кроме того, по его словам среди новаций, которые мы также предлагаем - это установление специальных условий приема на обучение в университетах для наших ветеранов, детей погибших украинских Героев, детей с инвалидностью, детей сирот и других льготных категорий.

Дополнение

Национальный мультипредметный тест в 2024 году планируют провести в мае. Также усилят меры безопасности во временных экзаменационных центрах, в частности будут использоваться металлодетекторы для того, чтобы участники не проносили телефоны.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Общество
Уряд планує реформу вищої освіти: впровадити гранти та пільгові кредити
Government plans to reform higher education: introduce grants and soft loans
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Правительство планирует реформу высшего образования: внедрить гранты и льготные кредиты

Правительство Украины планирует реформировать высшее образование, введя государственные гранты и льготные кредиты для увеличения государственной поддержки студентов.

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