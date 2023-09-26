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Мультитест-2024 планують провести в травні, будуть металодетектори

Мультитест-2024 планують провести в травні, будуть металодетектори

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 вересня. УНН. Національний мультипредметний тест у 2024 році планують провести в травні. Також посилять заходи безпеки в тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема використовуватимуться металодетектори для того, щоб учасники не проносили телефони. Про це повідомила директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко під час пресбрифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Якщо минулого року ми тестували в червні-липні, то цього року ми дещо раніше почнемо тестування. Плануємо зробити це в травні, тому що цього року ми не можемо собі дозволити дві зміни тестувань, адже тест став довшим. Відповідно нам потрібно більше днів, щоб охопити всю кількість вступників, які потенційно будуть проходити тестування», - розповіла Вакуленко.

Деталі

Вакуленко зазначила, що цього року було понад 280 тисяч зареєстрованих, тому в УЦОЯО розраховують на цю кількість, або навіть на дещо більшу у 2024 році.

Також вона повідомила, що тестування відбуватимуться, як цього й минулого року в тимчасових екзаменаційних центрах – це приміщення закладів освіти.

«За умови повітряної тривоги всі учасники будуть переходити в укриття і продовжуватимуть працювати з тестами після відбою»,- сказала Вакуленко.

Окрім того, вона повідомила, що наступного року посилять заходи безпеки в тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема будуть використовувати металодетектори.

«Цього і минулого року ми не використовували металошукачі для економії коштів… Наступного року ми посилимо заходи безпеки в тимчасових екзаменаційних центрах, зокрема будемо використовувати металодетектори», - розповіла Вакуленко.

Доповнення

У 2024 році Національний мультипредметний тест буде відбуватися у форматі 3+1. Тобто три обов'язкових предмети та один на вибір. Чотири предмети будуть об'єднані в один тест, який загалом триватиме чотири години з перервою. Новим обов'язковим предметом стала історія України. До предметів на вибір додається українська література та географія.

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