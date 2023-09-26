Мультитест-2024 планируют провести в мае, будут металлодетекторы

КИЕВ. 26 сентября. УНН. Национальный мультипредметный тест в 2024 году планируют провести в мае. Также усилят меры безопасности во временных экзаменационных центрах, в частности будут использоваться металлодетекторы для того, чтобы участники не проносили телефоны. Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.