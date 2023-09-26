Мультитест-2024 планируют провести в мае, будут металлодетекторы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. Национальный мультипредметный тест в 2024 году планируют провести в мае. Также усилят меры безопасности во временных экзаменационных центрах, в частности будут использоваться металлодетекторы для того, чтобы участники не проносили телефоны. Об этом сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
"Если в прошлом году мы тестировали в июне-июле, то в этом году мы несколько раньше начнем тестирование. Планируем сделать это в мае, потому что в этом году мы не можем себе позволить две смены тестирования, ведь тест стал длиннее. Соответственно нам нужно больше дней, чтобы охватить все количество абитуриентов, которые потенциально будут проходить тестирование", - рассказала Вакуленко.
Детали
Вакуленко отметила, что в этом году было более 280 тысяч зарегистрированных, поэтому в УЦОКО рассчитывают на это количество, или даже на несколько большее в 2024 году.
Также она сообщила, что тестирование будут проходить, как в этом и прошлом году во временных экзаменационных центрах - это помещения учебных заведений.
"При воздушной тревоге все участники будут переходить в укрытие и продолжать работать с тестами после отбоя",- сказала Вакуленко.
Кроме того, она сообщила, что в следующем году усилят меры безопасности во временных экзаменационных центрах, в частности будут использовать металлодетекторы.
"В этом и прошлом году мы не использовали металлоискатели для экономии средств... В следующем году мы усилим меры безопасности во временных экзаменационных центрах, в частности будем использовать металлодетекторы", - рассказала Вакуленко.
Дополнение
В 2024 году Национальный мультипредметный тест будет проходить в формате 3+1. То есть три обязательных предмета и один на выбор. Четыре предмета будут объединены в один тест, который в целом продлится четыре часа с перерывом. Новым обязательным предметом стала история Украины. К предметам на выбор добавляется украинская литература и география.