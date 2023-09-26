Четыре предмета в один день: МОН об особенностях национального мультитеста в 2024 году

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«В 2024 году мы движемся дальше. В формате, который был у нас – это было два обязательных предмета и один на выбор, мы сейчас добавляем дополнительный предмет. Соответственно формат НМТ в 2024 году будет 3+1. Это украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор», - рассказал Винницкий.

Детали

По его словам, четыре предмета будут объединены в один тест.

«Соответственно два часа, перерыв, два часа. В данном случае мы говорим о четырех часах тестирования. Четыре предмета тестирования в один день», - сказал Винницкий.

Он заявил, что в МОН, в первую очередь, должны обеспечить безопасность.

«Это означает, что тестирование будет происходить не по всей стране в один день, очевидно, что будет растянуто во времени», - отметил он.

Кроме того, Винницкий отметил, что Украина движется в сторону того, что является на сегодня стандартом в ЕС, а именно на выпуске из школы проверяется не менее пяти предметов.

Также Винницкий объяснил, почему в 2024 году снова отказались от проведения тестирования в формате ВНО.

«Во-первых, - это вопрос безопасности. Формат ВНО был таким, когда вся страна в один день писала один предмет. В условиях сегодняшнего военного положения – это делать невозможно. Если говорить об НМТ, то это фактически и есть ВНО. Только в другом формате», - рассказал Винницкий.

Дополнение

Ранее в МОН сообщали, что после победы в Украине вернутся к полноценному внешнему независимому оцениванию. Национальный мультипредметный тест – это лишь особый формат проведения ВНО.