Четыре предмета в один день: МОН об особенностях национального мультитеста в 2024 году
Киев • УНН
КИЕВ. 26 сентября. УНН. В 2024 году Национальный мультипредметный тест будет проходить в формате 3+1. То есть три обязательных предмета и один на выбор. Четыре предмета будут объединены в один тест, который в целом продлится четыре часа с перерывом. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий во время пресс-брифинга, передает корреспондент УНН.
Цитата
«В 2024 году мы движемся дальше. В формате, который был у нас – это было два обязательных предмета и один на выбор, мы сейчас добавляем дополнительный предмет. Соответственно формат НМТ в 2024 году будет 3+1. Это украинский язык, математика, история Украины и один предмет на выбор», - рассказал Винницкий.
Детали
По его словам, четыре предмета будут объединены в один тест.
«Соответственно два часа, перерыв, два часа. В данном случае мы говорим о четырех часах тестирования. Четыре предмета тестирования в один день», - сказал Винницкий.
Он заявил, что в МОН, в первую очередь, должны обеспечить безопасность.
«Это означает, что тестирование будет происходить не по всей стране в один день, очевидно, что будет растянуто во времени», - отметил он.
Кроме того, Винницкий отметил, что Украина движется в сторону того, что является на сегодня стандартом в ЕС, а именно на выпуске из школы проверяется не менее пяти предметов.
Также Винницкий объяснил, почему в 2024 году снова отказались от проведения тестирования в формате ВНО.
«Во-первых, - это вопрос безопасности. Формат ВНО был таким, когда вся страна в один день писала один предмет. В условиях сегодняшнего военного положения – это делать невозможно. Если говорить об НМТ, то это фактически и есть ВНО. Только в другом формате», - рассказал Винницкий.
Дополнение
Ранее в МОН сообщали, что после победы в Украине вернутся к полноценному внешнему независимому оцениванию. Национальный мультипредметный тест – это лишь особый формат проведения ВНО.