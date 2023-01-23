Мультипредметний тест не замінить ЗНО повністю – МОН

На запитання чи може мультипредметний тест повністю замінити систему оцінювання у форматі ЗНО, Вітренко відповів: «ЗНО нічого не загрожує, зовнішнє незалежне оцінювання прямо прописано в законодавстві України. Для того, щоб від нього відмовитися необхідні відповідні зміни в законодавстві, а це досить складно робити».

За його словами, національний мультипредметний тест – це особливий формат проведення ЗНО з урахуванням безпекової ситуації та військово-політичної ситуації, яка наразі на території України.

«Тому, коли ми закінчимо війну нашою перемогою, я впевнений, що ми повернемося до повноцінного ЗНО», - зазначив Вітренко.

Доповнення

Під час цьогорічного вступу до закладів вищої освіти пропонують знову альтернативу ЗНО у вигляді мультитесту.