Мультипредметний тест не замінить ЗНО повністю – МОН
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Після перемоги в Україні повернуться до повноцінного зовнішнього незалежного оцінювання. Національний мультипредметний тест – це лише особливий формат проведення ЗНО. Про це повідомив перший заступник міністра освіти України Андрій Вітренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
На запитання чи може мультипредметний тест повністю замінити систему оцінювання у форматі ЗНО, Вітренко відповів: «ЗНО нічого не загрожує, зовнішнє незалежне оцінювання прямо прописано в законодавстві України. Для того, щоб від нього відмовитися необхідні відповідні зміни в законодавстві, а це досить складно робити».
За його словами, національний мультипредметний тест – це особливий формат проведення ЗНО з урахуванням безпекової ситуації та військово-політичної ситуації, яка наразі на території України.
«Тому, коли ми закінчимо війну нашою перемогою, я впевнений, що ми повернемося до повноцінного ЗНО», - зазначив Вітренко.
Доповнення
Під час цьогорічного вступу до закладів вищої освіти пропонують знову альтернативу ЗНО у вигляді мультитесту.