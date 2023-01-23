Мультипредметний тест не замінить ЗНО повністю – МОН

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 2032 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 11967 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 24959 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 35391 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 62188 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 46809 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 96838 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 72193 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 60830 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119222 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.3м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

07:56 • 40120 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 31034 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 82025 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 29711 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 25824 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 62179 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 82239 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 96835 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 221621 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 271437 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 25964 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 29852 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 28093 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 32437 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 47956 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Мультипредметний тест не замінить ЗНО повністю – МОН

Київ • УНН

 • 1108670 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Після перемоги в Україні повернуться до повноцінного зовнішнього незалежного оцінювання. Національний мультипредметний тест – це лише особливий формат проведення ЗНО. Про це повідомив перший заступник міністра освіти України Андрій Вітренко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Мультипредметний тест не замінить ЗНО повністю – МОН

На запитання чи може мультипредметний тест повністю замінити систему оцінювання у форматі ЗНО, Вітренко відповів: «ЗНО нічого не загрожує, зовнішнє незалежне оцінювання прямо прописано в законодавстві України. Для того, щоб від нього відмовитися необхідні відповідні зміни в законодавстві, а це досить складно робити».

За його словами, національний мультипредметний тест – це особливий формат проведення ЗНО з урахуванням безпекової ситуації та військово-політичної ситуації, яка наразі на території України.

«Тому, коли ми закінчимо війну нашою перемогою, я впевнений, що ми повернемося до повноцінного ЗНО», - зазначив Вітренко.

Доповнення

Під час цьогорічного вступу до закладів вищої освіти пропонують знову альтернативу ЗНО у вигляді мультитесту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,459.00
Tesla
$258.37
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11