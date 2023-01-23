Мультипредметный тест не заменит ВНО полностью - МОН
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. После победы в Украине вернутся к полноценному внешнему независимому оцениванию. Национальный мультипредметный тест – это лишь особый формат проведения ВНО. Об этом сообщил первый заместитель министра образования Украины Андрей Витренко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
На вопрос может ли мультипредметный тест полностью заменить систему оценивания в формате ВНО, Витренко ответил: «ВНО ничего не угрожает, внешнее независимое оценивание прямо прописано в законодательстве Украины. Для того, чтобы от него отказаться необходимы соответствующие изменения в законодательстве, а это достаточно сложно сделать».
По его словам, национальный мультипредметный тест – это особый формат проведения ВНО с учетом ситуации с безопасностью и военно-политической ситуации, которая сейчас на территории Украины.
«Поэтому, когда мы закончим войну нашей победой, я уверен, что мы вернемся к полноценному ВНО», - отметил Витренко.
Дополнение
Во время нынешнего поступления в учреждения высшего образования предлагают снова альтернативу ВНО в виде мультитеста.