Мультипредметный тест не заменит ВНО полностью - МОН

На вопрос может ли мультипредметный тест полностью заменить систему оценивания в формате ВНО, Витренко ответил: «ВНО ничего не угрожает, внешнее независимое оценивание прямо прописано в законодательстве Украины. Для того, чтобы от него отказаться необходимы соответствующие изменения в законодательстве, а это достаточно сложно сделать».

По его словам, национальный мультипредметный тест – это особый формат проведения ВНО с учетом ситуации с безопасностью и военно-политической ситуации, которая сейчас на территории Украины.

«Поэтому, когда мы закончим войну нашей победой, я уверен, что мы вернемся к полноценному ВНО», - отметил Витренко.

Дополнение

Во время нынешнего поступления в учреждения высшего образования предлагают снова альтернативу ВНО в виде мультитеста.