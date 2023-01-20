Вступ-2023: як альтернативу ЗНО знову пропонують мультитест

Цитата

«Той механізм, який був запропонований Міністерством і комітетом на 2022 рік, виявився успішним. Ми маємо рекордну кількість зарахованих до професійно-технічних та фахових вищих закладів у 2022 році. А саме, це майже 622 тисячі вступників. Окремим елементом моделі була можливість вступу наших абітурієнтів у 58 містах в 32 країнах світу.

І на сьогодні, враховуючи безпекову ситуацію, а також побажання батьків і вчителів, ми систематично впродовж року набирали статистику щодо прийняття рішень по формуванню моделі вступу на 2023 рік. Єдиним інструментом вступу є ЗНО, але враховуючи безпекову ситуацію, ми моделюємо максимально безпечний вступ і подаємо на розгляд Верховної Ради спільну узгоджену модель вступу в межах вдосконалення НМТ по вступу в 2023 році», – повідомив міністр.

Деталі

Пропонується, що національний мультипредметний тест (НМТ) міститиме завдання з трьох предметів. Два обов’язкові предмети: українська мова і математика. На вибір вступника один предмет: історія України, іноземна мова, біологія, фізика або хімія. Тест випускники складатимуть в один день.

Для складання тесту буде відведено 180 хвилин, які вступник зможе розподілити на свій розсуд.

Планується проведення двох сесій НМТ: основної і додаткової. Основна проходитиме у червні, додаткова – у червні-липні. У додатковій сесії зможуть взяти участь ті вступники, які з поважних причин не склали тестування під час основної сесії.

Важливо, що випускники, які тимчасово перебувають за кордоном і бажають здобувати вищу освіту в Україні, матимуть можливість скласти НМТ у спеціально створених екзаменаційних центрах у багатьох країнах світу.

Очікується найближчим часом внесення відповідного урядового законопроєкту до парламенту.

При цьому голова комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак вказав, що ДПА в 2023 році не буде.

Доповнення

Порядок прийому на здобуття вищої освіти в 2022 році офіційно затвердили у травні.