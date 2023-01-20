Поступление-2023: в качестве альтернативы ВНО снова предлагают мультитест

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«Тот механизм, что предложен Министерством и комитетом на 2022 год, оказался успешным. У нас есть рекордное количество зачисленных в профессионально-технические и профессиональные высшие заведения в 2022 году. А именно, это почти 622 тысячи поступающих. Отдельным элементом модели была возможность поступления наших абитуриентов в 58 городах в 32 странах мира.

И на сегодня, учитывая ситуацию с безопасностью, а также пожелания родителей и учителей, мы систематически в течение года набирали статистику по принятию решений по формированию модели поступления на 2023 год. Единственным инструментом вступления является ВНО, но учитывая ситуацию с безопасностью, мы моделируем максимально безопасное вступление и представляем на рассмотрение Верховной Рады общую согласованную модель вступления в рамках совершенствования НМТ по вступлению в 2023 году», – сообщил министр.

Детали

Предлагается, что национальный мультипредметный тест (НМТ) будет содержать задания по трем предметам. Два обязательных предмета: украинский язык и математика. На выбор поступающего один предмет: история Украины, иностранный язык, биология, физика или химия. Тест выпускники будут сдавать в один день.

Для сдачи теста будет отведено 180 минут, которые поступающий сможет распределить по своему усмотрению.

Планируется проведение двух сессий НМТ: основной и дополнительной. Основная будет проходить в июне, дополнительная – в июне-июле. В дополнительной сессии смогут принять участие те поступающие, которые по уважительным причинам не сдали тестирование во время основной сессии.

Важно, что выпускники, временно находящиеся за границей и желающие получать высшее образование в Украине, смогут сдать НМТ в специально созданных экзаменационных центрах во многих странах мира.

Ожидается в ближайшее время внесение соответствующего правительственного законопроекта в парламент.

При этом председатель комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак указал, что ГИА в 2023 году не будет.

Дополнение

Порядок приема на соискание высшего образования в 2022 году официально утвердили в мае.