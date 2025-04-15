В Україні 8 квітня очікується мінлива погода з мокрим снігом та хмарами

8 квітня в Україні буде хмарно, місцями з проясненнями та мокрим снігом, крім південного сходу. Температура коливатиметься від +1 до +8 градусів, що є нетиповим для квітня.