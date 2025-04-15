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Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини
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12:10 • 1826 перегляди

Влаштовував собачі бої та вистрелив тварині в голову: чоловік вже перебуває в СІЗО за замах на життя людини

07:31 • 27747 перегляди

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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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14 квітня, 10:52 • 135437 перегляди

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14 квітня, 08:15 • 77647 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

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14 квітня, 06:46 • 164702 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

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На Одещині поліція затримала чоловіка, який з рушницею "рятував" товаришів від ТЦК

В Одеській області чоловік з карабіном погрожував військовим, щоб забрати друзів з блокпоста. Поліція затримала зловмисника та вилучила зброю.

Суспільство • 14 квітня, 14:35 • 10854 перегляди

На узбережжя Одещини винесло морські міни: вчасно ліквідувати небезпеку вдалося завдяки діям військових

Українські військові оперативно ліквідували дві морські міни, які були виявлені на узбережжі Одещини. Завдяки пильності прикордонників, вибухонебезпечні предмети вдалося контрольовано знешкодити.

Суспільство • 14 квітня, 13:28 • 7092 перегляди

росія у квітні випустила до 2800 авіабомб, 1400 дронів та близько 60 ракет по Україні: Зеленський вказав на потребу тиску на рф

Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.

Війна • 14 квітня, 10:59 • 6426 перегляди

На Одещині кількість постраждалих від атаки рф зросла до 8

Внаслідок нічної дронової атаки в Одеській області постраждало 8 людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу та житловий будинок.

Війна • 14 квітня, 06:45 • 4742 перегляди

Над Україною збили 40 з 62 ворожих дронів

Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Війна • 14 квітня, 06:39 • 6158 перегляди

Очікується теплий початок тижня: прогноз погоди в Україні на 14 квітня

У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.

Погода та довкілля • 14 квітня, 04:15 • 3526 перегляди

Одеса під терористичною атакою: нині відомо про 5 постраждалих

Унаслідок нічної атаки дронів в Одесі пошкоджено лікарню та цивільну інфраструктуру. П'ятеро людей отримали поранення, їм надається медична допомога.

Війна • 13 квітня, 21:22 • 2464 перегляди

Удар дронів по Одесі: постраждало чотири людини

Ввечері терористичні війська атакували Одесу ударними дронами, що призвело до руйнувань та пожеж. Поранення отримали щонайменше четверо осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Війна • 13 квітня, 20:09 • 2396 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

В Одесі пролунали вибухи в центрі міста. Голова ОВА Олег Кіпер та мер Геннадій Труханов закликали містян бути обережними та перебувати у безпечних місцях.

Війна • 13 квітня, 19:17 • 13620 перегляди

В Україні 13 квітня очікується тепла погода без опадів

13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.

Погода та довкілля • 13 квітня, 05:05 • 4356 перегляди

В Одесі пролунали вибухи

В Одесі було чутно вибухи. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про виявлення ворожих загроз у межах Одеської області.

Війна • 12 квітня, 23:00 • 2947 перегляди

На Миколаївщині покращилася погода: на дорогах зняли обмеження

Через покращення погодних умов на Миколаївщині знято обмеження на рух транспорту, які були введені через снігопад. Напередодні утворився затор на трасі М-14.

Суспільство • 12 квітня, 06:41 • 10174 перегляди

Над Україною збили 56 з 88 дронів під час нічної атаки рф: ситуація по областях

Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.

Війна • 12 квітня, 06:27 • 4523 перегляди

Негода паралізувала рух транспорту на Миколаївщині: режим обмеження триває

Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині обмежено рух вантажівок та автобусів. Особливо ускладнено проїзд з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

Суспільство • 12 квітня, 01:08 • 3612 перегляди

В Одесі чутно звуки вибухів, місто атакують ворожі БпЛА

У ніч на 12 квітня росія атакувала Одесу ударними дронами типу "Шахед". Під ударом опинились Київський та Пересипський райони міста, про що повідомив мер.

Війна • 11 квітня, 23:22 • 12378 перегляди

Україна не просто просить ППО, а готова їх придбати - Зеленський

Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.

Війна • 11 квітня, 16:24 • 13638 перегляди

Квітневі снігопади паралізували південь: Херсонщина та Миколаївщина потерпають

Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.

Київщина • 11 квітня, 12:59 • 8554 перегляди

Контакт-центр з питань захисту інтелектуальної власності допоможе БЕБ швидше реагувати на обіг підроблених товарів - Олександр Ткачук

У БЕБ презентували контакт-центр для правовласників. Він допоможе швидше реагувати на обіг підроблених товарів. З початку року вилучено контрафакту на понад 480 млн грн.

Економіка • 11 квітня, 11:45 • 6354 перегляди

"Зовсім не весняний настрій": на Миколаївщині через снігопад ускладнено рух, у тому числі в бік Одеси

В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.

УНН-Одеса • 11 квітня, 10:49 • 3256 перегляди

На трасі на Миколаївщині утворився затор через сніг

Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.

Суспільство • 11 квітня, 09:00 • 7856 перегляди

Південь потерпає від негоди: в Одесі повалені дерева, Миколаїв та Херсон засипає снігом

Негода лютує на півдні: в Одесі вітер повалив дерева на колії, рух трамваїв призупиняли. У Миколаєві та Херсоні сніг та ожеледиця ускладнили рух транспорту.

Суспільство • 11 квітня, 05:57 • 4349 перегляди

Мокрий сніг, дощ та ожеледиця по всій Україні: синоптики попередили про погіршення погоди 10 квітня

10 квітня в Україні очікується мокрий сніг, дощ та ожеледиця на дорогах. Температура повітря коливатиметься від +1 до +10 градусів, залежно від регіону.

Погода та довкілля • 10 квітня, 03:29 • 12160 перегляди

Погода в Україні 9 квітня: очікується від +2°C до +9°C, мінлива хмарність, місцями опади

9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.

Суспільство • 9 квітня, 04:41 • 8653 перегляди

Сьогодні День любителів зоопарку: як звіринці захищають тварин під час війни в Україні

Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.

Суспільство • 8 квітня, 06:46 • 444839 перегляди

В Україні 8 квітня очікується мінлива погода з мокрим снігом та хмарами

8 квітня в Україні буде хмарно, місцями з проясненнями та мокрим снігом, крім південного сходу. Температура коливатиметься від +1 до +8 градусів, що є нетиповим для квітня.

Суспільство • 8 квітня, 04:36 • 11131 перегляди

Всі українські міста й села об'єдналися в підтримку Кривого Рогу, проявляючи солідарність - Зеленський

Президент заявив, що вся Україна об'єдналася в підтримці Кривого Рогу після російської атаки. Він закликав пам'ятати, що війна триває.

Війна • 5 квітня, 18:06 • 13860 перегляди

Зеленська про обстріли: Біль від міст України, які опинилися під ударами рф

Перша леді відреагувала на масовані обстріли України 4 квітня. Вона закликала світ до дій, а не просто слів співчуття через збільшення кількості жертв серед мирного населення.

Війна • 5 квітня, 01:42 • 7552 перегляди

Двом адміралам рф, які командували обстрілами об’єктів ЮНЕСКО в Одесі, повідомили про підозру

СБУ заочно повідомила про підозру двом адміралам рф та їх підлеглому за обстріли об'єктів ЮНЕСКО в Одесі в листопаді 2023 року. Внаслідок атаки було пошкоджено історичні будівлі.

Війна • 4 квітня, 13:27 • 10869 перегляди

Погода в Україні 3 квітня: очікуються дощі та мінлива хмарність

3 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, на заході та півдні – невеликі дощі. У Києві, Дніпрі та Харкові без опадів, температура +14…+17°C.

Київ • 3 квітня, 04:39 • 13405 перегляди

Українці подали 646 звернень щодо порушення закону про мову з початку 2025 року - омбудсмен

За I квартал 2025 року надійшло 646 звернень щодо порушення мовного законодавства, найбільше - зі сфери обслуговування. Найбільше скарг надійшло з Києва, Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей.

Суспільство • 2 квітня, 16:51 • 20675 перегляди