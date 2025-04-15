В Одеській області чоловік з карабіном погрожував військовим, щоб забрати друзів з блокпоста. Поліція затримала зловмисника та вилучила зброю.
Українські військові оперативно ліквідували дві морські міни, які були виявлені на узбережжі Одещини. Завдяки пильності прикордонників, вибухонебезпечні предмети вдалося контрольовано знешкодити.
Володимир Зеленський заявив, що з початку квітня росія використала проти України майже 2800 авіабомб та понад 1400 дронів. Понад 30 загиблих внаслідок вчорашнього удару.
Внаслідок нічної дронової атаки в Одеській області постраждало 8 людей. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, медичну установу та житловий будинок.
Вночі 14 квітня Росія атакувала Україну 62 безпілотниками, 40 з яких було збито. Під ударом опинилися Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.
У понеділок в Україні буде комфортна весняна погода, температура до +17°. Лише на заході можливі локальні дощі, в інших регіонах опадів не передбачається.
Унаслідок нічної атаки дронів в Одесі пошкоджено лікарню та цивільну інфраструктуру. П'ятеро людей отримали поранення, їм надається медична допомога.
Ввечері терористичні війська атакували Одесу ударними дронами, що призвело до руйнувань та пожеж. Поранення отримали щонайменше четверо осіб, пошкоджено цивільну інфраструктуру.
В Одесі пролунали вибухи в центрі міста. Голова ОВА Олег Кіпер та мер Геннадій Труханов закликали містян бути обережними та перебувати у безпечних місцях.
13 квітня в Україні буде тепла та суха погода. Температура повітря коливатиметься від +9 до +18°C, залежно від регіону, опадів не очікується.
В Одесі було чутно вибухи. Повітряні Сили ЗСУ повідомили про виявлення ворожих загроз у межах Одеської області.
Через покращення погодних умов на Миколаївщині знято обмеження на рух транспорту, які були введені через снігопад. Напередодні утворився затор на трасі М-14.
Вночі 12 квітня рф атакувала Україну «Shahed». ППО збила 56 дронів. У Харкові, Києві, Одесі, Дніпрі та Донеччині є руйнування, пошкодження та постраждалі.
Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині обмежено рух вантажівок та автобусів. Особливо ускладнено проїзд з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
У ніч на 12 квітня росія атакувала Одесу ударними дронами типу "Шахед". Під ударом опинились Київський та Пересипський райони міста, про що повідомив мер.
Зеленський заявив, що Україна готова купувати системи ППО у партнерів, а не просто просити. Він обговорив це питання з Трампом і наголосив, що ППО – пріоритет для захисту міст.
Через аномальні снігопади на півдні України ускладнено рух транспорту, є перемети та затори. На Херсонщині близько 2500 абонентів без світла, а на Миколаївщині рятувальники допомагають швидким.
У БЕБ презентували контакт-центр для правовласників. Він допоможе швидше реагувати на обіг підроблених товарів. З початку року вилучено контрафакту на понад 480 млн грн.
В Миколаївській області через погіршення погоди ускладнено проїзд деякими дорогами. Особливо ускладнено рух з Миколаєва в бік Одеси, рух в бік села Нечаяне заблоковано.
Через ускладнення погодних умов на Миколаївщині, на трасі М-14 утворився затор біля села Зелене. Рух транспорту перекрито для всіх видів транспорту.
Негода лютує на півдні: в Одесі вітер повалив дерева на колії, рух трамваїв призупиняли. У Миколаєві та Херсоні сніг та ожеледиця ускладнили рух транспорту.
10 квітня в Україні очікується мокрий сніг, дощ та ожеледиця на дорогах. Температура повітря коливатиметься від +1 до +10 градусів, залежно від регіону.
9 квітня в Україні очікується мінлива хмарність та коливання температури від +2°C до +9°C. На півдні та сході країни можливі невеликі дощі та мокрий сніг.
Зоопарки України стали прихистком для тварин з гарячих точок. Евакуація, лікування та міжнародна допомога – ключові аспекти захисту тварин.
8 квітня в Україні буде хмарно, місцями з проясненнями та мокрим снігом, крім південного сходу. Температура коливатиметься від +1 до +8 градусів, що є нетиповим для квітня.
Президент заявив, що вся Україна об'єдналася в підтримці Кривого Рогу після російської атаки. Він закликав пам'ятати, що війна триває.
Перша леді відреагувала на масовані обстріли України 4 квітня. Вона закликала світ до дій, а не просто слів співчуття через збільшення кількості жертв серед мирного населення.
СБУ заочно повідомила про підозру двом адміралам рф та їх підлеглому за обстріли об'єктів ЮНЕСКО в Одесі в листопаді 2023 року. Внаслідок атаки було пошкоджено історичні будівлі.
3 квітня в Україні очікується мінлива хмарність, на заході та півдні – невеликі дощі. У Києві, Дніпрі та Харкові без опадів, температура +14…+17°C.
За I квартал 2025 року надійшло 646 звернень щодо порушення мовного законодавства, найбільше - зі сфери обслуговування. Найбільше скарг надійшло з Києва, Одеської, Харківської та Дніпропетровської областей.