Фото ілюстративне

У середу, 25 листопада, російські окупанти атакували Одесу. Без світла опинилась частина міста, повідомляє ДТЕК, передає УНН.

Деталі

Після сьогоднішньої атаки без світла залишилася частина Приморського та Пересипського районів Одеси. Окремі об’єкти критичної інфраструктури працюють із перебоями. Енергетики вже працюють на місцях та роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути електрику - йдеться в повідомленні.

Контекст

росія вночі і вранці 25 листопада продовжила атаки на енергетику України. На ранок частково без світла жителі у 5 областях. Внаслідок ворожих обстрілів на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС стався 17-й від початку року і загалом 28-й блекаут.

Також у ДТЕК повідомили, що російська атака суттєво пошкодила обладнання однієї з ТЕС, і станція припинила генерацію. На Дніпропетровщині через удари діють екстрені відключення.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив: російська атака пошкодила енергетичні та логістичні об’єкти в кількох областях України. На Полтавщині загорівся газовидобувний об’єкт.