У 2025 році у світі близько 47 тисяч жінок і дівчат стали жертвами вбивств, скоєних їхніми партнерами або членами родини. Про це йдеться у доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності та фундації "ООН Жінки", повідомляє УНН із посиланням на dpa.

Зазначається, що доповідь оприлюднили напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який відзначають 25 листопада.

Як і в попередні роки, дім є найнебезпечнішим місцем для жінок та дівчат. ... Близько 60% із 78 000 феміцидів у 2025 році були скоєні партнером або близьким родичем, а це означає, що в середньому 129 жінок щодня гинули від рук когось із їхнього найближчого соціального кола. Феміцид визначається як "вбивство жінок та дівчат через їхню стать"

Вказується, що найбільше таких убивств зафіксували в Африці. Відносно безпечнішою для жінок і дівчат виявилася Європа.

Небезпечні уявлення, соціальні норми та відсутність інституційних гарантій створюють середовище, в якому вбивство дружини, доньки, матері чи сестри стає "прийнятним". Щоб змінити цю реальність, потрібні постійні дії на всіх рівнях суспільства