У 2025 році партнери й родичі вбили близько 47 тисяч жінок - ООН
Київ • УНН
Близько 60% із 78 тисяч феміцидів у 2025 році скоїли партнери або родичі. Найбільше таких убивств зафіксували в Африці.
У 2025 році у світі близько 47 тисяч жінок і дівчат стали жертвами вбивств, скоєних їхніми партнерами або членами родини. Про це йдеться у доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності та фундації "ООН Жінки", повідомляє УНН із посиланням на dpa.
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Зазначається, що доповідь оприлюднили напередодні Міжнародного дня боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок, який відзначають 25 листопада.
Як і в попередні роки, дім є найнебезпечнішим місцем для жінок та дівчат. ... Близько 60% із 78 000 феміцидів у 2025 році були скоєні партнером або близьким родичем, а це означає, що в середньому 129 жінок щодня гинули від рук когось із їхнього найближчого соціального кола. Феміцид визначається як "вбивство жінок та дівчат через їхню стать"
Вказується, що найбільше таких убивств зафіксували в Африці. Відносно безпечнішою для жінок і дівчат виявилася Європа.
Небезпечні уявлення, соціальні норми та відсутність інституційних гарантій створюють середовище, в якому вбивство дружини, доньки, матері чи сестри стає "прийнятним". Щоб змінити цю реальність, потрібні постійні дії на всіх рівнях суспільства
За даними ООН, загальний рівень убивств у світі знижується, однак кількість феміцидів скорочується значно повільніше. Так, у Європі у період із 2010 до 2025 року рівень убивств знизився на 43%, тоді як рівень феміциду - лише на 28%.
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