Італія запровадила довічне ув'язнення за феміцид після трагедії, що сколихнула країну

Депутати італійського парламенту одноголосно проголосували за запровадження злочину феміциду - вбивства жінки за гендерною ознакою - як окремого закону, який каратиметься довічним ув'язненням, повідомляє BBC, пише УНН.

Деталі

Символічно законопроєкт було схвалено в день, присвячений ліквідації насильства щодо жінок у всьому світі.

Ідея закону про феміцид обговорювалася в Італії раніше, але вбивство Джулії Чеккеттін її колишнім хлопцем стало трагедією, яка шокувала країну та змусила її діяти.

Наприкінці листопада 2023 року 22-річну дівчину зарізав Філіппо Туретта, який потім загорнув її тіло в мішки та викинув на березі озера.

Тисячі людей зібралися біля церкви, де відбувся похорон Джулії Чекеттін, щоб віддати їй шану у грудні 2023 року.

Вбивство було головною новиною, поки його не спіймали, але саме потужна реакція сестри Джулії, Елени, залишилася в пам'яті.

Вбивця був не монстром, сказала вона, а "здоровим сином" глибоко патріархального суспільства. Ці слова вивели натовпи по всій Італії на вулиці, вимагаючи змін.

Два роки потому депутати італійського парламенту проголосували за закон про феміцид після тривалої та пристрасної сесії парламенту. Це робить Італію одним з небагатьох місць, де феміцид класифікують як окремий злочин.

Запропонований прем'єр-міністром Італії Джорджею Мелоні, закон був підтриманий її власним ультраправим урядом, а також депутатами опозиції. Багато хто носив червоні стрічки або червоні куртки, щоб вшанувати пам'ять жертв насильства.

Відтепер Італія реєструватиме кожне вбивство жінки, мотивоване її гендером, як феміцид.

"Феміциди будуть класифіковані, їх вивчатимуть у їхньому реальному контексті, вони існуватимуть", – сказала про значення нового закону суддя Паола ді Нікола, одна з авторок нового закону.

"Говорити про такі злочини, як ті, що кореняться в розлюченому коханні чи сильних ревнощах, – це спотворення, яке використовує романтичні, культурно прийнятні терміни", – стверджує суддя.

"Цей закон означає, що ми першими в Європі розкриємо справжню мотивацію злочинців, а саме ієрархію та владу", - зазначила вона.

Доповнення

Італія тепер приєднається до Кіпру, Мальти та Хорватії як держав-членів ЄС, які запровадили юридичне визначення феміциду у своїх кримінальних кодексах.